Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents au cours de la journée du mardi 2 septembre. La prudence est recommandée.

Alors que la rentrée scolaire a été reportée dans certains départements du sud de la France en raison de fortes intempéries, ces dernières s’abattront également sur l’Île de Beauté et une partie de l'ouest du pays ce mardi 2 septembre.

À cet égard, Météo-France a placé la Vendée, la Loire-Atlantique, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud en vigilance jaune «vents violents». Les perturbations devraient s'affaiblir au cours de la semaine, pour laisser place à un grand soleil.

© Météo-France

Des orages également attendus

Dans le détail, le vent devrait souffler sur l’Île de Beauté et sur une partie de l'ouest du pays tout au long de la journée du mardi 2 septembre, entre 8h du matin et 20h le soir. Des orages sont également prévus au cours de la nuit, de minuit à 6h du matin.

Malgré cet épisode orageux et ces vents violents, des températures de saison sont attendues sur la Corse ce mardi. Il fera notamment 25 °C à Ajaccio et à Bastia dans l’après-midi.