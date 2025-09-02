Vote de confiance : après le 8 septembre, «Il n'y aura pas d’autre solution que la dissolution» pour Nicolas Sarkozy

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a plaidé ce mardi pour une dissolution de l'Assemblée nationale comme unique «solution» à la crise politique actuelle, sans appeler les LR à voter la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain.

Un avis qui diverge du patron des Républicains, Bruno Retailleau. Dans un entretien accordé au Figaro, Nicolas Sarkozy a jugé que seule la dissolution de l’Assemblée nationale était l’unique «solution» à la crise politique actuelle.

«J'ai eu l’occasion de le dire au président de la République cet été : je suis persuadé qu'il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution», a affirmé l'ancien président, qui a qualifié la décision de François Bayrou de demander la confiance à l'Assemblée de «suicide politique».

«Il serait curieux d'avoir choisi de dissoudre hier quand rien ne l'exigeait et de s'y refuser aujourd'hui quand la décision s'impose !», a ajouté Nicolas Sarkozy qui a jugé «désastreuse» la décision prise par Emmanuel Macron en 2024 de convoquer des législatives anticipées.

Pas de démission

A contrario, Nicolas Sarkozy a refusé d'appeler à la démission du président de la République, comme certains ténors des Républicains tels Jean-François Copé ou Valérie Pécresse. «Emmanuel Macron doit pouvoir aller au bout du mandat que lui ont confié les Français», a-t-il affirmé soulignant que la République «a des règles et qu'il convient de les respecter».

Nicolas Sarkozy a refuse d'appeler à voter la confiance au Premier ministre le 8 septembre face au «risque que les Français le comprennent comme un blanc-seing».

S'il a dit comprendre l'appel de Bruno Retailleau à voter la confiance, l'ancien président a souligné que «dans sa position de ministre, il lui était difficile de faire autrement».

Une primaire à droite ?

Nicolas Sarkozy a souligné, par ailleurs, que la droite ne dispose pas «aujourd'hui de leader incontournable» et a appelé à «trouver une méthode pour départager les concurrents et se rassembler derrière le meilleur».

Une méthode qui, selon lui, existe que «par la primaire», qui pourrait permettre à Edouard Philippe et Gabriel Attal de «se mesurer» à Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand et David Lisnard.