Le vote de confiance sollicité par Bayrou "a cassé la possibilité" de négociations, selon Glucksmann

Le président de Place publique Raphaël Glucksmann a invité ce mardi le Premier ministre François Bayrou à revenir sur sa décision de solliciter le 8 septembre un vote de confiance à l'Assemblée nationale pour ouvrir un véritable «processus de négociations».

«S'il y a un vote le 8 (septembre), il n'y a pas de confiance à accorder et de chèque en blanc à signer. C'est impossible», a affirmé Raphaël Glucksmann, à l'issue d'un entretien d'une heure avec le chef du gouvernement.

«L'annonce du vote du 8 septembre a cassé la possibilité de (...) négociations» sur le projet de budget, a-t-il expliqué, en plaidant face au «problème grave» de la dette en faveur d'un «processus de négociation» qui permette d'«obtenir une majorité pour un budget».