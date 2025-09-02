Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution

Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu estime ce matin que son parti peut «avoir une majorité absolue» à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées sont organisées à la suite d'une nouvelle dissolution.

«Des sondages nous invitent à penser qu'on peut faire la course en tête et moi je crois que nous pouvons avoir une majorité absolue», affirme-t-il.

Il affirme croire que «l'écroulement du bloc central» pourrait «amener une majorité Rassemblement national et alliés» de l'UDR d'Eric Ciotti, car le RN est selon lui «le garant de la stabilité» souhaitée par les Français.