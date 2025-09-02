Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu estime ce matin que son parti peut «avoir une majorité absolue» à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées sont organisées à la suite d'une nouvelle dissolution.
«Des sondages nous invitent à penser qu'on peut faire la course en tête et moi je crois que nous pouvons avoir une majorité absolue», affirme-t-il.
Il affirme croire que «l'écroulement du bloc central» pourrait «amener une majorité Rassemblement national et alliés» de l'UDR d'Eric Ciotti, car le RN est selon lui «le garant de la stabilité» souhaitée par les Français.
La secrétaire générale de la CGT dénonce ce mardi sur France 2 le Budget proposé par François Bayrou et en réclame un nouveau. «François Bayrou a lié son destin à celui de son budget», juge-t-elle, alors qu'un vote de confiance doit avoir lieu lundi prochain à l'Assemblée nationale.
Sarah Knafo, députée européenne Reconquête ! accuse François Bayrou de «mensonge économique»
Selon Sarah Knafo, députée européenne Reconquête ! «la seule solution serait la démission d'Emmanuel Macron»
Le maire LR de Meaux estime ce mardi sur RTL qu'après le 8 septembre, et la chute annoncée du gouvernement, «on va repartir sur cette descente aux enfers que subit notre pays depuis la dissolution parce qu'il n'y a pas de solution».
Pour sortir de la crise, Jean-François Copé appelle donc Emmanuel Macron à accepter «l'idée de programmer sa démission. Pas demain, sinon ça va être encore le désordre. Mais au lendemain des municipales, dans six mois», indique l'élu.
Les rencontres politiques se poursuivent autour du Premier ministre. Raphaël Glucksmann sera reçu à 9h avec deux parlementaires : Aurore Lalucq et Aurélien Rousseau, pour Place publique.
Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, juge ce matin sur TF1 le Premier ministre comme seul «responsable de la situation» actuelle.
«C'est lui qui a demandé le vote de confiance. Pour mon organisation, ce qui est important c'est que l'on ait un budget, plutôt que le casting», assure la patronne du syndicat.
La patronne des Ecologistes Marine Tondelier a appelé lundi soir la gauche et les écologistes, politiques et société civile confondus, à se réunir ce jeudi pour préparer «la suite», après la chute probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre prochain.
«Chaque jour qui nous sépare de la bascule fasciste et chaque heure de chacune de ces journées, je veux la consacrer à trouver des solutions pour être une alternative crédible», a expliqué Marine Tondelier, alors qu'un vote de confiance lundi prochain à l'Assemblée pourrait signer la fin du gouvernement Bayrou.
«Je donne rendez-vous à toutes ces personnes» de la gauche et des Ecologistes, «qu'elles soient politiques ou de la société civile, ou des experts, jeudi», a-t-elle expliqué, disant avoir choisi cette date avec Lucie Castets, l'éphémère candidate pour Matignon du Nouveau Front populaire, qui milite toujours pour l'union de la gauche.
François Bayrou a entamé lundi une série de consultations politiques, a priori vaines, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée qui devrait sceller le sort de son gouvernement, tout en continuant à défendre sa méthode critiquée jusque dans sa coalition.
Le Premier ministre a reçu lundi les dirigeants du Parti communiste, et continuera ce mardi et mercredi avec notamment ceux des partis soutenant la coalition présidentielle et ceux du Rassemblement national.
La cheffe des députés RN Marine Le Pen a indiqué qu'elle honorerait le rendez-vous par «courtoisie républicaine», mais n'en attendait «rien».
Le patron des communistes Fabien Roussel a lui dénoncé auprès de François Bayrou un budget «honteux» et réclamé un nouveau Premier ministre de gauche tandis que le chef du PS, Olivier Faure, a tué tout suspense en martelant que la décision des socialistes, volontaires pour prendre la suite de François Bayrou à Matignon, est «irrévocable».