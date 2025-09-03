CAF : attention, cette mesure pourrait vous faire perdre vos droits à partir de janvier 2026

Alors que le gel des prestations sociales est une mesure évoquée par le gouvernement pour tenter d’équilibrer les comptes l’an prochain, une autre proposition à l’étude, le gel des plafonds de ressources, pourrait faire perdre les aides octroyées à certains bénéficiaires de la CAF.

Une proposition qui pourrait impacter plusieurs milliers de bénéficiaires. Afin de réduire la dette grandissante qui pèse sur la France, le gouvernement envisage un lot de mesures d’économie, dont celle sur le gel des prestations sociales, à savoir ne plus revaloriser ces prestations en fonction de la hausse des prix.

Outre cette proposition, une mesure de gel des plafonds de ressources serait également à l’étude à Bercy, ciblant notamment les aides au logement, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), selon Matthieu Blanc, juriste de droit des affaires et rédacteur en chef de Droit-Finances.

Cette idée, basée sur un gel des plafonds de ressources en 2026 et un calcul des revenus net perçus en 2024, aurait pour effet de faire perdre les droits, dès le 1er janvier 2026, aux bénéficiaires de la Caisse d’allocation familiale (CAF) dont les revenus ont augmenté entre 2023 et 2024.

Alors que les salaires ont augmenté de 3 % en 2024 en France, ce gel des plafonds de ressources potentiel l’an prochain pourrait donc affecter des milliers de bénéficiaires de la CAF, avec soit une baisse de revenus liée à une relégation dans des plafonds inférieurs, soit une suppression des droits.