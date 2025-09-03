Fontenay-aux-Roses : une mosquée rappelée à l'ordre après l'organisation de plusieurs prières de rue

A Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), d'impressionnantes prières sauvages ont été organisées sur le parking d'une mosquée de la résidence des Blagis, durant le mois d'août. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est saisi de ce dossier que certains spécialistes lient à un entrisme des Frères Musulmans.

Un rappel à l'ordre. Une centaine de fidèles prosternés, un office diffusé sur une enceinte sur un parking de HLM... Les images de ces prières de rue impressionnantes à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ont fait le tour des réseaux sociaux en août dernier.

La préfecture a écrit à la mosquée et rappelé, le 9 août dernier, que ces prières constituaient «une violation des dispositions du code de la sécurité intérieure et d’un trouble à l’ordre et à la tranquillité publics par la gêne occasionnée à la liberté de circulation».

Les courriers de la préfecture adressés à l'établissement religieux sont restés sans réponse. «Il nous était impossible d'ouvrir la pièce jointe (des mails). Pensant que c'était un message habituel concernant les diverses procédures de sécurité, nous n'y avons pas plus prêté attention», a écrit l'AMFAR (Association des musulmans de Fontenay-aux-Roses).

La faute à une «forte affluence» et un «manque cruel de place»

L'association poursuit en expliquant faire «amende honorable» et justifiant la situation par un problème d'espace : «Nous avons effectivement débordé sur le parking collé à la salle de prière suite à la forte affluence (...) nous manquons cruellement de place».

Pour le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, ces éléments ne tiennent pas. Dans Le Figaro, ce mardi 2 septembre, il hausse le ton : «Tolérance zéro pour les prières sauvages. Mon rôle est de veiller à l'équilibre entre la liberté de culte et le maintien de l'ordre public». La police a remis en main propre une mise en demeure à cette mosquée, déjà sous la vigilance de l'Etat. Les prières de rue ont depuis cessé.

Selon certains spécialistes, les prières de rue sont un entrisme défendu par les Frères Musulmans. «C'est une démonstration de force pour signifier d'abord aux autres qu'ils sont bien présents, qu'ils sont nombreux et c'est une manière de demander plus de choses comme des bâtiments, des agrandissements de lieux, etc», a appris CNEWS de la part d'une analyste.