Guerre en Ukraine : les Européens sont «prêts» à «apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine», assure Emmanuel Macron auprès de Volodymyr Zelensky

Les Européens sont «prêts» à «apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine», a annoncé Emmanuel Macron ce mercredi.

Le ton est donné avant le sommet de demain. Le président français Emmanuel Macron a fait savoir ce mercredi que les Européens étaient «prêts» à «apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine», à la veille de la «coalition des volontaires» qui se réunit à Paris.

En présence de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, de passage à l'Elysée avant le sommet de jeudi, le chef de l'exécutif a réaffirmé le rôle de la communauté internationale dans ce conflit armé en Europe, plus de trois ans et demi après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

«L'Europe est au rendez-vous, pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité», a déclaré le président français devant la presse au palais de l'Elysée, alors qu'il co-présidera demain, au côté du Premier ministre britannique Keir Starmer, cette réunion impliquant une trentaine de pays.

Volodymyr Zelensky sur la réserve

De son côté, Volodymyr Zelensky a regretté l'absence d'avancées concrètes au sujet de la fin de la guerre en Ukraine, mettant le pays dirigé par Vladimir Poutine face à ses responsabilités.

«Malheureusement, nous n'avons pas encore vu de signes de la part de la Russie indiquant qu'ils veulent mettre fin à la guerre», ajoutant que l'Occident et les Etats-Unis aideraient Kiev à «accroître la pression sur la Russie pour avancer vers une solution diplomatique».

Donald Trump, qui ne participera pas au sommet prévu demain, a quant à lui prévenu la Russie qu'il «se passerait quelque chose» si son homologue russe ne répondait pas à ses attentes à propos d'une cessation des combats.