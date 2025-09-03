Homicide routier : les portraits de 1.500 proches de victimes, signés par l'artiste JR, exposés sur le pont d'Iéna le 13 septembre

L'association Antoine Alléno et l'artiste JR se sont associés dans le cadre d'une initiative visant à sensibiliser autour des souffrances des proches de victimes d'homicide routier. Leurs visages seront exposés sur le pont d'Iéna à Paris dans quelques jours.

Rendre visibles les invisibles. 1.500 portraits de proches de victimes d'homicides routier, signés de la main de l'artiste JR vont être symboliquement collés à même le bitume sur le pont d'Iéna à Paris (16e) au pied de la tour Eiffel.

Cette action citoyenne portée par l'association Antoine Alléno, créée en 2022 par le chef Yannick Alléno à la suite de la mort tragique de son fils, fauché par un chauffard, s'inscrit dans la continuité de son combat mené depuis trois ans pour faire reconnaître le délit d'homicide routier et apporter un soutien aux proches des disparus.

Ainsi, ce projet artistique baptisé «Alive» se tiendra samedi 13 septembre sur le pont, dès 8h du matin. Les 1.500 portraits des membres de la famille ou d'amis de victimes d'homicide routier seront «collés à même la chaussée, puis arrachés pour symboliser l'abandon des co-victimes oubliées par notre société», a indiqué l'association à CNEWS.

Une stèle doit également être installée sur ce pont emblématique de Paris qui plonge directement sur la dame de fer, où seront inscrits les noms des personnes endeuillées. Plus tard, dans la soirée, une cérémonie d'hommage se tiendra à 21h, en présence de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.

Un combat qui perdure

Cette initiative succède à «Impact», un plan d'action présenté par l'association Antoine Alléno, en association avec différents partenaires dont la Fondation Renault pour aider des startupeurs à proposer des solutions intelligentes pouvant contribuer à la diminution du nombre de morts sur la route.

Depuis la mort de son fils, le chef étoilé n'a cessé de rappeler l'importance de l'inscription du délit d'homicide routier dans la loi, chose désormais faite depuis la promulgation de la loi portée par le député Eric Pauget (LR) le 9 juillet dernier. L'association continue toujours d'apporter un soutien aux familles des victimes, et de sensibiliser sur la dangerosité de la route.

En quelques chiffres, 3.190 personnes sont mortes en 2024 sur la route, selon les données du ministère de l'Intérieur. Et parmi les plus représentées, la catégorie des 18-24 ans reste la plus touchée avec 531 jeunes adultes morts (+34 tués par rapport à 2023) et 2.800 blessés gravement.