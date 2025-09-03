«La plus grande défaite des Frères musulmans en France» : Marion Maréchal salue la dissolution de l'Institut européen des sciences humaines

La présidente du parti «Identité Libertés» et député au Parlement européen, Marion Maréchal, s’est félicitée ce mercredi de la dissolution officielle de l'Institut européen des sciences humaines, qu’elle accuse d’être «le centre de formation des islamistes Frères musulmans».

Une fin de parcours qui fait le bonheur de Marion Maréchal. Mis en cause par le rapport ministériel sur l'entrisme des Frères musulmans publié en mai dernier, l'Institut européen des sciences humaines (IESH) a finalement été dissous officiellement par le gouvernement au cours de l’été.

Marion Maréchal, la présidente du parti «Identité Libertés» et député au Parlement européen, s’est réjouie de cette annonce dans une vidéo publiée sur X avec une légende inscrivant «VICTOIRE !».

«J’ai une formidable nouvelle à vous annoncer. Nous venons de remporter une victoire inédite contre les islamistes. Vous vous en souvenez peut-être, pendant les élections européennes, je vous avais emmené dans le centre de formation des islamistes Frères Musulmans qui se trouve à Château-Chinon en Bourgogne (…) C’est là-bas que se forme depuis les années 1990 l’élite islamiste de cette confrérie qui veut imposer la charia en France et dans toute l’Europe», a affirmé cette dernière.

«Ça y est ! Grâce à notre mobilisation, l’IESH a été dissous officiellement, il ne rouvrira plus ! C’est la plus grande défaite dans l’histoire des islamistes Frères Musulmans en France. Mais comme vous le savez, le combat pour la défense de nos valeurs et de notre civilisation est encore loin d’être gagné. Avec nos députés “Identité libertés“, je continuerai de dénoncer et de traquer les islamistes partout où ils se trouvent, y compris au Parlement européen», a conclu Marion Maréchal.

«Déconstruire les discours extrémistes»

Pointé du doigt par le rapport gouvernemental sur l’entrisme des Frères musulmans en mai dernier, l’IESH a fait l’objet d’un gel de ses avoirs avant de fermer ses portes en juillet dernier, selon La République du Centre. En pleine procédure de dissolution, l’établissement n’a donc pas accueilli de colonies de vacances cet été comme il le faisait traditionnellement.

«Notre établissement constitue un rempart intellectuel et pédagogique contre les lectures déviantes des textes religieux. Notre engagement repose sur une approche critique, contextualisée et responsable des sources, visant à déconstruire les discours extrémistes. En ce sens, la fermeture de l’IESH serait contre-productive, car elle affaiblirait une réponse structurée et encadrée face à la désinformation religieuse», s’était défendu le doyen de l’institut, Larabi Becheri, après avoir reçu l'avis de dissolution.