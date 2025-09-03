«Ne faisons pas de mystère, Olivier Faure pense qu’il peut être nommé Premier ministre» : François Bayrou tacle le numéro 1 du PS

À quelques jours du vote de confiance qui signera très certainement la fin de son gouvernement, François Bayrou est revenu sur les velléités du numéro 1 du Parti socialiste. «Ne faisons pas de mystère, Olivier Faure pense qu’il peut être nommé Premier ministre», a taclé ce mercredi l’actuel locataire de Matignon.

François Bayrou face à son avenir. Le Premier ministre a accordé une longue interview à BFM ce mercredi 3 septembre, dans laquelle il est revenu sur sa décision d’engager la responsabilité de son gouvernement devant les députés français.

«Chacun a ses travers, ses qualités et ses défauts et les miens sont sûrement très nombreux mais il y en a un que je ne suis pas, c’est défaitiste. Je ne suis pas défaitiste, réaliste oui», a estimé François Bayrou en évoquant le vote de confiance qui signera probablement la fin de son gouvernement ce lundi 8 septembre.

Un geste que le principal intéressé a lui-même reconnu comme étant «inédit et original» mais qui a pour but d’entraîner «une prise de conscience» générale sur l’État de la France, qui subit une véritable «hémorragie» face à la dette. «J’ai mis le sort du gouvernement en jeu pour cette raison, pour que l’on ouvre les yeux sur la situation», a martelé François Bayrou.

«Les parlementaires peuvent faire tomber le gouvernement. Ils en ont le pouvoir et ils prévoient de la faire. Est-ce que cela va rendre service au pays ? (…) Tu parles d’un exploit, faire tomber un gouvernement qui depuis le premier jour n’a pas de majorité absolue ou relative (…) Si vous représentez les Français, demandez-vous où est l’intérêt national», a-t-il longuement expliqué.

Une main tendue à tous les partis

«Je demande que les responsables politiques mesurent le degré de déstabilisation dans lequel nous sommes. Et je n’ai pas l’intention de dire que pour trouver des accords d’appareils, il suffirait de surcharger encore le sac à dos plein de fonte que l’on met sur le dos des jeunes Français», a martelé François Bayrou.

Si certains ont d’ores et déjà annoncé qu’ils n’accorderaient pas leur confiance au gouvernement, le Premier ministre a indiqué : «Je tends la main à toutes les forces politiques et à tous les représentants du peuple qui sont parlementaires en disant ‘nous avons à construire l’avenir ensemble’. Si vous êtes prêts à participer à cette construction de l’avenir et j’y suis prêt, la question est de savoir si on partage un accord.»

Alors qu’Olivier Faure a indiqué ce mardi qu’il se mettait «à la disposition du chef de l’État» pour discuter de la formation d’un gouvernement socialiste, François Bayrou a de son côté ironisé : «Ne faisons pas de mystère, Olivier Faure pense qu’il peut être nommé Premier ministre mais la question, c’est avec quelle majorité ? Parce que si j’ai bien compris, il veut constituer un gouvernement sans LFI, très bien, et puis il veut abattre le gouvernement soutenu par le bloc central et espère ensuite son soutien. Est-ce le bon moyen de trouver une majorité ? Je ne suis pas sûr que cela marche».

«Ma disposition d’esprit, ce n’est pas être dans les marchandages. Je pense que nous sommes dans un moment historique et que dans les moments historiques, c’est avec les Français qu’on fait bouger les choses», a-t-il affirmé avant de conclure «ce qui est en jeu, ce n’est pas mon sort, pas celui du gouvernement, c’est celui du pays».