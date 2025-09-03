Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : ces 24 départements où la foudre devrait tomber ce jeudi 4 septembre

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 4 septembre, les orages vont progresser vers l'est et le sud de la France. 24 départements pourraient voir la foudre s'abattre.

De nouveaux éclairs dans le sud de la France ? Après certains passages orageux dévastateurs, le sud de la France pourrait continuer de subir les perturbations météorologiques ce jeudi 4 septembre, selon Météo-France.

Les départements concernés par ces possibles détonations sont : la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Drôme, l'Ardèche, la Lozère et la Haute-Loire.

© Météo-France

Dans son bulletin du mercredi 3 septembre, Météo-France écrit : «Jeudi, une perturbation pluvio-orageuse vient concerner le pays, avec les orages les plus forts se produisant du pourtour méditerranéen à la Bourgogne-France-Comté. Risque de cumuls importants sur la même zone, avec un risque plus marqué vers la vallée du Rhône».

63 départements en vigilance jaune orage ce jeudi

Les phénomènes orageux vont se déplacer du nord vers le sud, lors de ce jeudi 4 septembre. En matinée, des averses orageuses auront lieu en Normandie, en Bretagne ou encore dans le nord du Grand Est, jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes. L'après-midi, elles se déplaceront et atteindront la côte méditerranéenne, jusqu'à Perpignan.

Sur le même sujet Météo : pluie, passages orageux et retour du soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

En outre, ce jeudi, 63 départements ont été placés en vigilance jaune orage. Elle devrait prendre fin en milieu de soirée. Les températures, ce même jour, seront comprises entre 19 °C et 25 °C.

foudreorageoragesMétéoFrance

À suivre aussi

Orages : ces 24 départements où la foudre devrait tomber ce mercredi 3 septembre
Cette vidéo impressionnante de la foudre qui frappe un capot de camion au Texas est devenue virale
Orages : ces 34 départements où la foudre devrait tomber ce vendredi 18 juillet

Ailleurs sur le web

Dernières actualités