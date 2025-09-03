Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : ces 6 départements où il devrait fortement pleuvoir ce jeudi 4 septembre

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France signale un risque d'orages et de pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 4 septembre. L'est du pays est particulièrement concerné.

Le ciel se fait lourd et la menace de la pluie réelle au-dessus des têtes. Selon les prévisions des phénomènes dangereux de Météo-France, une perturbation pluvio-orageuse est attendue ce jeudi 4 septembre et va particulièrement touchée certains départements de l'Est.

La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ain et le Rhône sont les plus concernés. Dans ces territoires, le risque de pluie-inondation est évalué à 70% pour la journée de jeudi, tandis que le risque d'orages est à 30%.

©Météo-France

D'après Météo-France, les orages les plus forts sont attendus «du pourtour méditerranéen à la Bourgogne-Franche-Comté». Un risque de «cumuls importants» est signalé sur la même zone, de manière plus marquée encore sur la vallée du Rhône.

Sur le même sujet Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce mercredi Lire

L'accalmie est toutefois prévue le lendemain, vendredi, avec une «hausse du champ de pression» qui permettra un retour à un temps sec sur une large partie du pays. «Les passages nuageux seront encore assez fréquents au nord, ajoute Météo-France, mais le risque d’averses sera en nette diminution» et «les températures amorceront une hausse».

