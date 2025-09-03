Orages : ces 6 départements où il devrait fortement pleuvoir ce jeudi 4 septembre

Météo-France signale un risque d'orages et de pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 4 septembre. L'est du pays est particulièrement concerné.

Le ciel se fait lourd et la menace de la pluie réelle au-dessus des têtes. Selon les prévisions des phénomènes dangereux de Météo-France, une perturbation pluvio-orageuse est attendue ce jeudi 4 septembre et va particulièrement touchée certains départements de l'Est.

La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ain et le Rhône sont les plus concernés. Dans ces territoires, le risque de pluie-inondation est évalué à 70% pour la journée de jeudi, tandis que le risque d'orages est à 30%.

©Météo-France

D'après Météo-France, les orages les plus forts sont attendus «du pourtour méditerranéen à la Bourgogne-Franche-Comté». Un risque de «cumuls importants» est signalé sur la même zone, de manière plus marquée encore sur la vallée du Rhône.

L'accalmie est toutefois prévue le lendemain, vendredi, avec une «hausse du champ de pression» qui permettra un retour à un temps sec sur une large partie du pays. «Les passages nuageux seront encore assez fréquents au nord, ajoute Météo-France, mais le risque d’averses sera en nette diminution» et «les températures amorceront une hausse».