Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune orages pour la journée du mercredi 3 septembre.

Le nord du pays largement concerné par cette alerte météorologique. Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune pour des risques orages pour la journée de mercredi.

© Météo-France

Sont concernés : l’Aisne, les Ardennes, le Calvados, les Côtes-d’Armor, l’Eure, l'Eure-et-Loire, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Manche, la Marne, la Mayenne, la Meuse, le Morbihan, le Nord, l’Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

«En matinée, des précipitations parfois marquées et mêlées de coups de tonnerre traversent la Bretagne puis la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Cette zone pluvio-instable se décale dans l'après-midi vers nord de la Seine et le Centre-Val de Loire, puis jusqu'en Champagne-Ardenne, Bourgogne et Auvergne», a anticipé Météo-France pour ce mardi.

A noter qu’une bonne partie de ces 29 départements ont également été placés par Météo-France en vigilance jaune pour les vents violents ce mercredi.

