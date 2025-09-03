Orages : voici les 63 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 63 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce jeudi 4 septembre.

©Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

Météo-France informe que de «forts orages sont prévus sur le Centre-Est, qui pourraient créer une une aggravation du niveau de vigilance dans les prochaines diffusions de cartes.»

Les prévisionistes appellent ainsi à la vigilance sur la partie centre ainsi qu'à l'est du pays.