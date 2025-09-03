Traité UE-Mercosur : le texte devrait être présenté ce mercredi par la Commission européenne

La Commission européenne va présenter ce mercredi à Bruxelles le texte de l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, fortement décrié par la France, l'Italie et la Pologne, ouvrant officiellement le processus de son adoption.

Vers une nouvelle mobilisation des agriculteurs ? Ce mercredi, le texte du traité entre l'Union européenne (UE) et le Mercosur va être présenté à Bruxelles lors de la réunion des commissaires. Cette étape constitue la première étape formelle du chemin législatif de l'accord en vue d'une adoption.

L'accord, s'il entre en vigueur, doit permettre aux vingt-sept d'exporter plus de voitures, machines, spiritueux vers la zone de libre-échange qui regroupe l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay. En retour, il faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains, au risque de fragiliser certaines filières agricoles européennes.

La Commission pourrait rassurer la France

Depuis la conclusion des négociations entre l'UE et des pays du Mercosur en décembre dernier, la France a répété son opposition à ce projet de traité en l'état, y voyant une menace pour plusieurs filières, notamment celles du bœuf, de la volaille, du sucre et de l'éthanol.

Selon deux sources européennes à l'AFP, la Commission pourrait faire un geste pour tenter de rassurer la France en amendant le texte, afin d'y inclure des clauses de sauvegarde plus fortes pour les «produits agricoles sensibles», sans plus de précisions.

En juin dernier, Emmanuel Macron s'était d'ailleurs dit ouvert à signer un tel texte modifié, suscitant la colère des agriculteurs, qui y sont résolument opposés.

Un long parcours législatif attend le traité

Malgré tout, l'accord UE-Mercosur est encore loin d'être adopté. Les 27 Etats membres devront délibérer, puis voter sur ce projet de texte finalisé. Le Parlement européen devra ensuite se prononcer par un vote en session plénière.

Par ailleurs, si le traité est en deux volets, l'un politique et l'autre commercial, la France ne pourra bloquer à elle seule la partie commerciale. Si Paris souhaite encore faire capoter la ratification, il devra alors obtenir le veto ou l'abstention d'au moins quatre pays représentant au moins 35% de la population de l'UE.

La Commission et les partisans de l'accord, comme l'Allemagne, soulignent de leur côté le besoin de débouchés pour les exportateurs européens.