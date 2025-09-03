Voici les 20 prénoms de filles les plus donnés en France, selon une étude

Une étude publiée par la plate-forme de généalogie Geneanet, basée sur les données de l’Insee, a dévoilé le Top 20 des prénoms de filles les plus donnés en 2024 en France. C’est le prénom Louise qui arrive en première position devant Jade et Ambre.

Quels sont les prénoms les plus donnés aux petites filles françaises nées en 2024 ? C’est ce que révèle une étude publiée par la plate-forme Geneanet, réalisée avec les données de l’Insee. Sans surprise, et comme pour les deux années précédentes, le prénom Louise demeure le prénom féminin le plus populaire en France. Les prénoms Jade et Ambre complètent le podium. À noter quelques disparités intéressantes selon les départements.

C’est une constante depuis 2022 : Louise demeure le prénom féminin le plus populaire en France, après avoir été dans le trio de tête chaque année depuis 2012. Il arrive ainsi en première position à Paris et dans 13 autres départements. Il est suivi par les prénoms Jade et Ambre qui complètent le podium tandis que Alba et Emma intègrent le Top 5. Viennent ensuite Alma, Romy, Rose, Alice, Anna, Lou, Inaya, Mia, Adèle, Lina, Julia, Iris, Agathe, Giulia, et enfin Charlie dans ce top Top 20.

Geneanet

La mode aux prénoms courts, avec des sonorités en «a»

Comme on peut le constater, la mode est toujours aux prénoms courts, avec une moyenne de 4-5 lettres. Par ailleurs, la sonorité joue également un rôle capital dans le choix du prénom avec une tendance pour les prénoms qui se terminent par le son «a», révèle l’étude. C’est notamment le cas pour 9 prénoms du Top 20 : Alba, Emma, Alma, Anna, Inaya, Mia, Lina, Julia et Giulia. Certains prénoms sont très récents, tels que Romy, Mia, ou Inaya tandis que d’autres sont plus anciens comme Louise, Anna ou Adèle.

C’est la première fois au XXIe siècle que les prénoms Adèle et Charlie se hissent dans le Top 20. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une immense surprise puisqu’ils se classaient en 21e et 22e position en 2023. Le prénom Inaya a le vent en poupe en particulier en outre-mer. Totalement inexistant au XXe siècle, sa popularité a explosé à partir de 2008, dévoile l’étude. Il se place aujourd’hui en 12e position du classement.

Louise en «valeur sûre», Chloé «passée de mode»

Louise est en revanche une «valeur sûre». Prénom parmi les plus fréquents pendant des siècles, il a connu une traversée du désert au milieu du XXe siècle avant de revenir en force dans les années 1990. Son pic de popularité se situe dans les années 2010, et même s’il est moins donné aujourd’hui, il reste en première position au niveau national et dans de nombreux départements. D’autres prénoms sont à l’inverse en perte de vitesse, c’est notamment le cas des Chloé, Manon, Lola, Léa, Camille, Inès, Zoé, Léna, Romane ou encore Lucie.

Au niveau des départements, certaines disparités existent notamment entre le nord et le sud du pays. Comme on peut le constater, le prénom Alba est particulièrement plébiscité dans le sud et sur le pourtour méditerranéen, tandis que le prénom Ambre rencontre davantage de succès dans le nord et l’est de la France. A noter que les prénoms Alice et Julia arrivent en tête dans un seul département, respectivement dans le Cher et dans l’Aveyron.