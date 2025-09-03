Dominique de Villepin a appelé mercredi Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre "du bloc de gauche arrivé en tête aux dernières élections" et s'est dit hostile à une dissolution qui mènerait à "une crise de régime".

"Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le bloc qui est arrivé en tête aux dernières élections, c'est un bloc de gauche. Sollicitons les personnalités qui sont susceptibles de constituer ce gouvernement. S'il échoue, alors on s'adressera au bloc central", a plaidé l'ancien Premier ministre sur TF1.

"Le président de la République, il a tout mélangé en appelant Michel Barnier en 2024, un parti qui n'avait fait guère plus de 5%. Il a brouillé les cartes, il n'a pas respecté le jeu démocratique", a-t-il jugé, reprenant une argumentation qu'il avait déjà plaidée au lendemain des législatives.

"En cas d'échec successif, bien évidemment, il ne restera que l'option de la dissolution", a-t-il reconnu.