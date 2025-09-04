Emmanuel Macron : près de deux Français sur trois souhaitent la démission du président, selon un sondage

Emmanuel Macron enregistre son plus bas niveau de confiance depuis 2017. À trois jours d’un vote crucial à l’Assemblée, seuls 15 % des Français disent lui faire confiance et 64 % souhaitent sa démission et une présidentielle anticipée.

Des chiffres qui illustrent la crise politique que traverse le pays. À quelques jours du vote de confiance que François Bayrou doit affronter à l’Assemblée nationale, l’exécutif enregistre un effondrement spectaculaire dans les sondages.

Selon une enquête Verian pour Le Figaro Magazine, la cote de confiance d’Emmanuel Macron plonge à 15 %, son plus bas niveau depuis 2017 et bien en dessous de celui observé pendant la crise des gilets jaunes. Celle du Premier ministre chute également à 14 %, un record d’impopularité. Dans ce climat de tensions politiques, marqué par une majorité fragilisée, le sujet d’une démission d’Emmanuel Macron s’installe dans le débat public et politique.

Selon un autre sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, 64 % des Français souhaitent un nouveau locataire à l’Élysée et l’organisation d’une élection présidentielle anticipée, plutôt que la nomination d’un cinquième Premier ministre en moins de deux ans.

De plus, 56 % d’entre eux réclament une nouvelle dissolution et la tenue d’élections législatives anticipées, pour trouver une issue à la crise.

Emmanuel Macron perd également la confiance de ses électeurs du premier tour en 2022 qui ne sont plus que 45 % à lui être favorables (–14 points sur un mois), soit le plus bas niveau observé depuis son élection en 2017, selon un sondage Elabe pour Les Échos.

Si les appels à la démission du président se multiplient, le chef de l'Etat a exclu un tel acte dans un entretien exclusif au JDNews la semaine dernière, assurant vouloir «présider jusqu'au dernier quart d'heure».

L’enquête Odoxa-Backbone pour Le Figaro a été réalisée par internet du 3 au 4 septembre, auprès d’un échantillon de 1 005 personnes. L’enquête Verian pour Le Figaro Magazine a été réalisée en ligne du 31 août au 2 septembre auprès d’un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de l’ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

L’enquête Elabe pour Les Échos a été réalisée par internet du 2 au 3 septembre auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.