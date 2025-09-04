Féminicide d'Amanda Glain en 2022 : jugé pour meurtre conjugal, l'ex-policier Arnaud Bonnefoy fixé sur son sort ce jeudi

L’ancien policier Arnaud Bonnefoy agé de 33 ans et accusé d’avoir tué sa compagne Amanda Glain en janvier 2022, est jugé depuis mardi devant la cour d’assises de Paris. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, avec un verdict attendu ce jeudi.

Une histoire terrible. Accusé d’avoir étranglé sa compagne Amanda Glain, 28 ans, le 28 janvier 2022 à Paris, l’ancien policier Arnaud Bonnefoy, 33 ans, est jugé depuis mardi devant la cour d’assises de Paris. Après trois semaines de cavale, il s’était rendu de lui-même. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu ce jeudi 4 septembre.

Le 28 janvier 2022, la jeune femme de 28 ans avait été retrouvée morte dans la salle de bain de l’appartement de son compagnon, à Paris. Elle venait de lui annoncer sa volonté de mettre fin à leur relation, marquée depuis deux ans par les disputes, les menaces et les violences.

«Tu ne seras jamais en paix, tant que je serai en vie»

Trois semaines après les faits, l’accusé s’était rendu de lui-même, après un passage chez son père dans le Var. Il a reconnu le meurtre, qu’il attribue à une «jalousie maladive». À l’audience, ses propres messages glaçants sont relus : «Tu ne seras jamais en paix, tant que je serai en vie», «Je vais te crever», ou encore «Un homme blessé n’a rien à perdre».

Amanda Glain, de son côté, écrivait à son entourage qu’elle vivait dans la peur : «Tu me fais peur», «Tue-moi», ou encore des mails auto-adressés avec pour objet «Preuves» et «Personnes à contacter au cas où».

Deux anciennes compagnes ont par ailleurs confirmé aux enquêteurs le même schéma : surveillance constante, jalousie obsessionnelle et violences physiques. En 2019, Arnaud Bonnefoy avait déjà suivi un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Ce féminicide était l’un des premiers recensés en 2022, année où le ministère de l’Intérieur en a comptabilisé 118.