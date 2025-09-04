Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Féminicide d'Amanda Glain en 2022 : jugé pour meurtre conjugal, l'ex-policier Arnaud Bonnefoy fixé sur son sort ce jeudi

Arnaud Bonnefoy encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu ce jeudi. [© HJBC / Adobe Stock ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’ancien policier Arnaud Bonnefoy agé de 33 ans et accusé d’avoir tué sa compagne Amanda Glain en janvier 2022, est jugé depuis mardi devant la cour d’assises de Paris. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, avec un verdict attendu ce jeudi.

Une histoire terrible. Accusé d’avoir étranglé sa compagne Amanda Glain, 28 ans, le 28 janvier 2022 à Paris, l’ancien policier Arnaud Bonnefoy, 33 ans, est jugé depuis mardi devant la cour d’assises de Paris. Après trois semaines de cavale, il s’était rendu de lui-même. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu ce jeudi 4 septembre.

Le 28 janvier 2022, la jeune femme de 28 ans avait été retrouvée morte dans la salle de bain de l’appartement de son compagnon, à Paris. Elle venait de lui annoncer sa volonté de mettre fin à leur relation, marquée depuis deux ans par les disputes, les menaces et les violences.

«Tu ne seras jamais en paix, tant que je serai en vie»

Trois semaines après les faits, l’accusé s’était rendu de lui-même, après un passage chez son père dans le Var. Il a reconnu le meurtre, qu’il attribue à une «jalousie maladive». À l’audience, ses propres messages glaçants sont relus : «Tu ne seras jamais en paix, tant que je serai en vie», «Je vais te crever», ou encore «Un homme blessé n’a rien à perdre».

Amanda Glain, de son côté, écrivait à son entourage qu’elle vivait dans la peur : «Tu me fais peur», «Tue-moi», ou encore des mails auto-adressés avec pour objet «Preuves» et «Personnes à contacter au cas où».

Deux anciennes compagnes ont par ailleurs confirmé aux enquêteurs le même schéma : surveillance constante, jalousie obsessionnelle et violences physiques. En 2019, Arnaud Bonnefoy avait déjà suivi un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Sur le même sujet Agression d'une jeune femme de 19 ans à Nantes : «Toute la société doit se sentir concernée par les féminicides», insiste Aurore Bergé Lire

Ce féminicide était l’un des premiers recensés en 2022, année où le ministère de l’Intérieur en a comptabilisé 118.

Justiceféminicidemort

À suivre aussi

Wissam Ben Yedder : l’ancien tricolore condamné à une lourde amende pour des violences psychologiques sur son épouse
Affaire Estelle Mouzin : l'Etat condamné pour faute lourde dans l'enquête sur la disparition de la fillette
Cardi B acquittée à son procès pour agression d'une agente de sécurité

Ailleurs sur le web

Dernières actualités