Immobilier : un locataire sur quatre a déjà fourni de fausses informations pour obtenir un logement, selon un sondage

Alors que le marché de l’immobilier devient de plus en plus difficile d’accès, une étude Flashs menée pour Zelok révèle qu’un locataire sur quatre a déjà fourni de fausses informations pour obtenir un logement.

Se loger en France devient de plus en plus difficile : c’est la conclusion de l’étude de l'institut Flashs menée pour Zelok et publiée ce jeudi 4 septembre. «La pression budgétaire, les exigences croissantes et la rareté de l’offre poussent locataires comme propriétaires à multiplier précautions, contournements et compromis», précisent les auteurs.

Quitte à parfois user de la fraude, détaille l’étude, qui dévoile que 26% des locataires interrogés ont déjà eu recours à au moins une fausse déclaration dans leur dossier de location.

© Zelok

21% des 18-24 ans ont déjà gonflé leur fiche de paye

Dans le détail, l’étude révèle que 16% des sondés ont menti sur leur situation personnelle, comme être en couple alors qu’ils ne l’étaient pas ; 14% ont dissimulé leur origine pour éviter d’être discriminés ; 11% ont «gonflé» leur fiche de paye, une pratique utilisée par 21% des 18-24 ans ; 11% ont fourni un faux contrat de travail (19% chez les 18-24 ans). Néanmoins ces méthodes sont souvent détectées par les propriétaires bailleurs : 35% y ont été confrontés à plusieurs reprises et 23% une fois.

L’étude explique cela par le fait qu’un «grand nombre de ménages consacrent une part disproportionnée de leurs revenus au paiement du loyer, au détriment de leur équilibre financier et de leurs projets de vie, et que cette tension alimente une spirale où la peur de perdre une opportunité conduit à accepter des pratiques abusives, parfois en marge de la légalité».

Les auteurs notent par ailleurs que «ces résultats mettent en évidence une réalité préoccupante : le logement, pilier de la stabilité personnelle et sociale, devient le terrain d’arrangements contraints qui fragilisent la confiance entre les acteurs».

Autres chiffres intéressants : 4 locataires sur 10 (41%) consacrent plus de 33% de leurs revenus à leur loyer. Parmi eux, celles et ceux dont les revenus sont inférieurs à 1.300 euros par mois sont les plus nombreux (41%). Par ailleurs, 30% des locataires actuels ou passés ont déjà loué un logement sans l’avoir visité. C’est notamment le cas des 18-24 ans (41%) et des 25-34 ans (42%).