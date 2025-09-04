«La droite refusera toujours la politique du pire» : Bruno Retailleau met en garde les socialistes en cas d'accession à Matignon

Le ministre de l'Intérieur et président des Républicains Bruno Retailleau a indiqué qu'il s'opposerait à tout «gouvernement socialiste», qui pourrait, selon lui, «mener une politique contraire aux intérêts de la France».

Aucune condition. Alors qu’Emmanuel Macron a sommé les membres de la coalition gouvernementale à «s’ouvrir à la gauche», le patron de la droite a immédiatement décliné cette hypothèse.

«La droite refusera toujours la politique du pire, pour la stabilité du pays, a déclaré Bruno Retailleau ce jeudi. Si LR a accepté d’entrer au gouvernement, c’est justement pour empêcher la gauche d’accéder au pouvoir», a insisté le ministre de l’Intérieur sur X.

Alors que le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s’est dit «à disposition d’Emmanuel Macron», le président des Républicains a d’ores et déjà annoncé qu’il ne soutiendrait aucunement un «gouvernement socialiste», qui, selon lui, «devait mener une politique contraire aux intérêts de la France». «Le devoir de la droite serait de l’empêcher», a-t-il ajouté.

Laurent Wauquiez plus mesuré

La clarification de Bruno Retailleau diffère des propos tenus par Laurent Wauquiez ce jeudi. Invité sur RMC, le chef des députés LR à l’Assemblée a indiqué que son parti ne censurerait «ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN», pour éviter «une instabilité catastrophique».

Selon son entourage, l’élu de Haute-Loire a défini cette ligne «dès l'été 2024» après la dissolution, lorsqu'il s'était engagé à «ne censurer d'office aucun gouvernement, sauf s'il y a des ministres LFI». Parmi les cadres des Républicains, Laurent Wauquiez paraît bien seul à ne pas vouloir censurer un gouvernement socialiste.

«Non, on ne peut pas avoir d’accord de gouvernement avec le PS», a affirmé le président LR du Sénat Gérard Larcher, dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien.