«Les dirigeants LR s’enfoncent dans l’ambiguïté» : Éric Ciotti tend la main aux électeurs de son ancien parti

Dénonçant la position des Républicains, qui ont décidé d’accorder leur confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain, Éric Ciotti a appelé les militants LR à rejoindre l’UDR, le parti qu’il préside.

«En montant à bord du Titanic de la Macronie, les dirigeants de LR coulent avec lui». Le président de l’Union des Droites pour la République (UDR) Eric Ciotti a fustigé la décision des Républicains de voter la confiance à François Bayrou, le 8 septembre prochain.

L’ancien président des LR a dénoncé «la cacophonie» présente au sein du parti de Bruno Retailleau et de l’état-major des Républicains. «Incapables de tracer une ligne claire, leurs dirigeants s’enfoncent dans l’ambiguïté», a-t-il jugé.

«Une seule alternative»

Ce jeudi, Laurent Wauquiez a semé l’incompréhension au sein de sa famille politique. Le chef des députés LR a indiqué que son parti ne censurerait «ni un gouvernement PS, ni un gouvernement RN», afin d’éviter «une instabilité catastrophique».

Une sortie immédiatement rejetée par Bruno Retailleau. «La droite refusera toujours la politique du pire, pour la stabilité du pays, a déclaré Bruno Retailleau ce jeudi. Si LR a accepté d’entrer au gouvernement, c’est justement pour empêcher la gauche d’accéder au pouvoir», a-t-il répondu sur X.

Face à ces divergences, Eric Ciotti a considéré que «la seule alternative crédible» face «au macronisme» et «à la gauche» passait par «l’union des droites». De ce fait, le député des Alpes-Maritimes, allié du Rassemblement national, a «tendu la main aux électeurs, cadres et députés LR qui refusent cette mascarade et qui veulent construire une droite fidèle à ses convictions».