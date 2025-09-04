Maillot de l'Allemagne floqué «Arracheur 2 kippa» à Toulouse : «C'est devenu banal», s'émeut le président du Crif Midi-Pyrénées

«C'est devenu banal», s'est ému Franck Touboul, président du Crif Midi-Pyrénées, après qu'un homme porteur d'un maillot de l'équipe d'Allemagne floqué «Arracheur 2 kippa» a récemment été aperçu à Toulouse.

Mardi 2 septembre, un homme a été aperçu arborant un maillot de l’Allemagne floqué «Arracheur 2 kippa» à Toulouse, en Haute-Garonne. Ce geste antisémite consiste en effet à commettre un délit. Il s'agit également d'un acte humiliant envers la communauté juive.

Plus encore, ces faits surviennent alors même que les actes antisémites se multiplient dans la ville rose ces derniers mois. A titre d’exemple, le 29 juillet dernier, un tag, inscrit sur une porte de la rue Courte dans le quartier Saint-Cyprien, a été découvert incitant à «tuer tous les juifs».

«Cela est devenu banal. Cela est porté par des nouvelles générations qui peuvent laisser libre cours à l’antisémitisme et à leur haine du juif sur Internet. Concernant ce maillot de foot, on trouve cela sur les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux», a réagi Franck Touboul, président du Crif Midi-Pyrénées, au micro de CNEWS.

«Il faut que les pouvoirs publics ne se concentrent pas seulement que la voie publique, mais également sur la Toile», a-t-il ajouté.

A la suite de ces faits condamnables, le Crif local a déposé plainte et la police a lancé un avis de recherche afin de retrouver l’homme arborant le maillot de foot en question. De son côté, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour «provocation à la haine et provocation à commettre des violences en raison de la religion».

Les images de vidéo-surveillance doivent être analysées afin de pouvoir identifier le suspect.

Etre l’auteur d’une incitation à la haine fait encourir jusqu’à 1 an de prison et 45.000 euros d’amende.