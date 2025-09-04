Notre-Dame de Paris : cinquante martyrs catholiques du nazisme seront béatifiés le 13 décembre

Le diocèse de Paris a annoncé ce jeudi que cinquante catholiques tués par le régime nazi en raison de leur appartenance à une aumônerie clandestine seront béatifiés le 13 décembre prochain, lors d'une messe prononcée à Notre-Dame de Paris.

Un geste fort, dans la cathédrale rebâtie. Cinquante catholiques, massacrés par les nazis entre 1944 et 1945, vont être béatifiés le 13 décembre prochain, à l'occasion d'une messe prononcée à Notre-Dame de Paris, a annoncé le diocèse de Paris ce jeudi dans un communiqué.

Parmi eux, seront religieusement célébrés : Raymond Cayré, Gérard-Martin Cendrier, Roger Vallée, Jean Mestre. Ces prêtres, séminaristes, scouts ou fidèles laïcs, dont beaucoup étaient issus de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), sont morts pour la plupart dans des camps de concentration où ils avaient été envoyés en raison de leur apostolat, activité interdite par le régime hitlérien

La béatification, acte de l'autorité pontificale par lequel une personne défunte est mise au rang des bienheureux, prévue le 13 décembre à Notre-Dame de Paris deviendra la plus importante de ce type à être organisée en France.

«Certains ont été exécutés, certains même massacrés, beaucoup ont été torturés. D'autres encore sont morts parce que le typhus faisait des ravages considérables», a expliqué le diocèse de Paris, en précisant que «certains ont perdu la vie durant la marche de la mort à l'évacuation des camps».

Le pape Léon XIV a signé en juin un décret reconnaissant leur martyre.