Orages : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce vendredi 5 septembre.

Les orages s’éloignent peu à peu mais n'ont pas dit leur dernier mot. Alors que 82 départements étaient placés en vigilance jaune jeudi, seuls 11 restent concernés par cette alerte pour la journée du vendredi 5 septembre, selon les prévisionnistes de Météo-France.

Sont concernés : le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort.

Les orages devraient commencer dans la nuit de jeudi à vendredi, et se poursuivre jusqu'aux alentours de 18h. 

Ils toucheront principalement la moitié est du pays, avec des passages attendus tout au long de la journée.

