Orages : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques d'orages ce jeudi 4 septembre.

Un risque orageux important. Météo-France a placé ce jeudi quatre départements en vigilance orange «orages». Sont concernés : l’Ardèche, la Drôme et l'Isère.

© Météo-France

«Des orages vont continuer de circuler ce jeudi matin du sud-ouest au centre-est. Mais c'est surtout à partir du tout début d'après-midi qu'ils vont devenir forts sur les départements placés en vigilance orange, avec de fortes intensités pluvieuses (20 à 40mm en moins d'une heure, et jusqu'à 50 à 80mm en une à trois heures)», détaille Météo-France.

Selon le prévisionniste, «Il existe également un risque de grêle, et de rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h».

A noter que 82 autres départements ont également été placés en alerte jaune ce jeudi pour les mêmes raisons.