Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

8 départements ont été placés en vigilance jaune pour pluie-inondation ce jeudi 4 septembre.

Des passages pluvieux à prévoir. Météo France a fait le choix de placer 8 départements en alerte jaune pour pluie-inondation ce jeudi.

Sont concernés : l'Ain, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Saône-et-Loire et la Savoie.

Par ailleurs, l'Ardèche et la Drôme sont aussi concernés par une vigilance orange aux orages, tandis que le reste de ces départements font eux l'objet d'une alerte jaune pour le même motif.