Pronote et École Directe (ENT) fermés le soir et le week-end : la mesure d'Elisabeth Borne cristallise la colère des parents d'élèves et des enseignants

Annoncée en mai 2025, par Elisabeth Borne, la mesure entraînant la suspension des plates-formes Pronote et École Directe (ENT) le soir et le week-end est entrée en vigueur le 1er septembre pour la rentrée scolaire. Trois jours seulement après le retour à l’école, les parents d’élèves et les enseignants font déjà part de leur exaspération.

Cette mesure avait été annoncée en mai dernier par la ministre lors d’un déplacement dans un établissement scolaire de Bondy (Seine-Saint-Denis) avait indiqué vouloir «mettre en œuvre la recommandation de la commission écrans (...) sur le droit à la déconnexion pour tous les outils numériques qui servent à assurer le lien entre les écoles, les établissements, les élèves et les familles».

Cette mise en place «d’une pause numérique» au niveau scolaire prévoit donc l’impossibilité des mises à jour des notes, des devoirs et des messages entre les enseignants et les familles, le soir entre 19h et 7h et durant les week-ends.

Une mesure incompatible avec le travail

Annoncée comme positive, la mesure déplaît vivement aux parents qui l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. La dirigeante syndicale et mère de famille, Bérengère Dubus, a ainsi demandé : «C’est une blague Elisabeth Borne ?»

«Avez-vous déjà élevé des enfants tout en travaillant ? Parce qu’en vrai, nous les parents actifs, on ouvre Pronote après le boulot et après s’être occupés d’eux donc souvent bien après 20h», a-t-elle ajouté.

De son côté, le compte «Géographe refoulé», tenu par un professeur, a lui aussi dénoncé les complications liées à la mesure d’Elisabeth Borne : «Je pensais que seule la mise à jour des messages était bloquée, pas l'envoi, même entre collègues ! Quand on finit sur site à 17h, le temps de rentrer et de gérer ses tâches, l'envoi de messages peut se faire plus tard, même si le collègue ne le reçoit que le lendemain».

L’enseignant a également déploré les difficultés de cette fermeture pour «les parents qui terminent après 19h».

Les opposants à cette modification des accès à Pronote et École Directe (ENT) appellent à un rétropédalage, ou à défaut à la mise en place d’un accès avec envoi différé pour permettre aux parents d’envoyer un message à l’établissement qui ne serait disponible pour les professionnels qu’à partir de 7h du matin.