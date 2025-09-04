Sondage : seulement 8% des Français estiment que le niveau des élèves est bon

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce jeudi 4 septembre, seuls 8% des Français estiment que le niveau scolaire des élèves est bon.

Alors que les résultats du baccalauréat 2025 sont légèrement en hausse avec 91,8% de réussite (+0,4% par rapport à 2024), un sondage * CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle que seuls 8% des Français considèrent que le niveau académique des élèves est bon. 56% des sondés estiment que le niveau général est moyen tandis que 36% dénoncent un «mauvais» niveau des élèves.

CSA

Dans le détail, seuls 8% des hommes et 7% des femmes interrogées considèrent que le niveau des élèves est bon. Ils sont en revanche respectivement 39% et 34% à estimer qu’il est mauvais. Il existe par ailleurs une certaine disparité au niveau des classes d’âge. Si les 18-24 ans et 65 ans et plus sont seulement 3% à juger satisfaisant le niveau scolaire des élèves, les 25-34 ans sont au contraire 22% à valider cette hypothèse. Parmi les catégories socioprofessionnelles, le niveau est jugé globalement insuffisant avec seulement 7% d’avis positifs pour les CSP+ et les CSP- et 9% pour les inactifs.

En ce qui concerne les affinités politiques des personnes sondées, il existe également des divergences sur la question du niveau des élèves en France. Si les sympathisants de droite (4%) et d’extrême droite (5%) sont très peu à estimer «bon» le niveau académique des écoliers, collégiens et lycéens, ils sont plus nombreux à avoir un avis positif sur la question à gauche (15%) avec une pointe à 23% d’avis favorables pour les soutiens de la France insoumise. Côté majorité présidentielle, 10% estiment que le niveau est bon, 60% voient un niveau moyen quand 30% des sondés jugent qu’il est mauvais.

CSA

Une baisse de niveau discutée

C’est une petite réussite pour l’Éducation nationale : le taux de réussite au baccalauréat 2025 est en légère progression (+0,4% par rapport à 2024), à hauteur de 91,8%. Ces chiffres définitifs ont été annoncés après la session de rattrapage. Le taux de réussite atteint 96,4% en voie générale (+0,3 point sur un an). En voie technologique, 91,2% des candidats ont obtenu leur diplôme (+0,9 point), et 84,1% des candidats de la voie professionnelle (+0,6 point), d’après les chiffres officiels.

Pourtant, plusieurs voix, dont celle du Premier ministre François Bayrou, ont déploré une baisse globale du niveau des élèves, notamment dans certaines matières comme les mathématiques ou le français, prenant pour preuve les différentes enquêtes internationales PISA, Timss ou Pirls. Certaines personnalités ont ainsi dénoncé des épreuves plus «faciles» et une notation par les examinateurs plus «tolérante» dans le but de générer un taux de réussite important.

Selon les experts, cette «perte de niveau» supposée des élèves est à relativiser. Plusieurs spécialistes estiment notamment que la question de la méthodologie pour juger de la performance académique présente certaines failles, en rappelant par exemple qu’il n’existe pas d’étude qualitative équivalente aux enquêtes PISA, Timss ou Pirls pour les bacheliers français. Quand d’autres expliquent qu’il est également important de comparer cette «baisse» à celle du niveau de compétences des adultes en France, qui ne faiblit pas.

La France en dessous de la moyenne de l'OCDE

Reste que la France reste significativement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Avec 484 points au TIMSS, le score en mathématiques des élèves de CM1 est stable par rapport à 2019. Ce résultat est inférieur de 40 points à la moyenne européenne, comme il y a quatre ans. Pour les élèves de 4e, l'écart avec la moyenne européenne est stable aussi, mais il est moins important (28 points). Avec ces résultats, les élèves de CM1 comme ceux de 4e restent en queue de peloton du classement international.

Par ailleurs, l’Hexagone compte toujours peu d'élèves parmi les plus performants. Parmi ceux de 4e, seuls 3% atteignent le niveau le plus avancé (2% en 2019), contre 11% en moyenne dans l'Union européenne, sans parler de la Corée du Sud (40%) ou de Singapour (46%). A l'autre extrémité, les collégiens de 4e sont 17% à ne pas maîtriser les compétences élémentaires (12% en 2019).

* Sondage réalisé les 2 et 3 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.008 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.