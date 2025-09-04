Vote de confiance : François Bayrou reçoit le Parti socialiste, «à la disposition d’Emmanuel Macron», ce jeudi à Matignon

Quelques jours après s’être dit «à la disposition» d’Emmanuel Macron, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, est de nouveau reçu par le Premier ministre François Bayrou, en compagnie de Boris Vallaud et Patrick Kanner, ce jeudi à Matignon.

Une consultation sur fond de négociations ? A quelques jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, le 8 septembre, le Premier ministre François Bayrou reçoit à nouveau le Parti socialiste à Matignon ce jeudi.

Le chef du gouvernement échangera, à 9h30, avec Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, Boris Vallaud, chef des députés PS à l’Assemblée nationale et Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat.

Cette rencontre n’a aucunement pour ambition de permettre à François Bayrou d’empêcher les socialistes de ne pas voter contre la confiance lundi prochain. En effet, déjà reçu le 1er septembre dernier, Olivier Faure avait affirmé que la décision de son parti de ne pas soutenir le Premier ministre était «irrévocable».

S’ouvrir à la gauche

La nouvelle réception du Parti socialiste s’explique plutôt par une volonté d’Emmanuel Macron de s’ouvrir à une partie de la gauche.

Ce mardi, le chef de l’Etat a réuni les chefs de la coalition gouvernementale pour leur enjoindre de «travailler avec les socialistes», mais aussi avec d’autres partis, excluant La France insoumise et le Rassemblement national.

Au même moment sur LCI, Olivier Faure s’est dit «à la disposition» du président de la République pour discuter «des conditions» dans lesquelles la gauche pourrait «occuper les places gouvernementales qui sont occupées aujourd’hui par la majorité relative de François Bayrou».

🔴 Olivier Faure (@faureolivier), invité de @DariusRochebin



🗣️ "Je suis à la disposition du chef de l'État à tout moment pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions occuper les places gouvernementales qui sont occupées par la majorité relative de Bayrou." pic.twitter.com/y9Xh4PD7gW — LCI (@LCI) September 2, 2025

Celui-ci a par ailleurs décliné toute idée d’un gouvernement d’union, comptant des ministres macronistes et des ministres de gauche. «Moi, je ne veux pas de confusion, je ne veux pas un gouvernement qui serait en même temps de droite et de gauche», a-t-il martelé.

Le refus des LR, la colère des Insoumis

L’idée d’ouvrir la coalition gouvernementale au Parti socialiste est parfois mal perçue. «Non, on ne peut pas avoir d’accord de gouvernement avec le PS», a affirmé le président LR du Sénat Gérard Larcher, dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien.

A gauche, si les Ecologistes et les communistes restent pour l’instant en retrait, les Insoumis ont vivement fustigé les propos d’Olivier Faure. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a qualifié la proposition du Premier secrétaire du PS de «consternante». «Que chacun le sache : les Insoumis ne sont informés de rien et n'ont rien à voir avec cette offre de service qu'ils condamnent», a-t-il déploré.