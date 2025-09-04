Plus d'informations à venir...
Robert Ménard, maire Divers droite de Béziers, se questionne sur la gouvernance de la France : «Le RN est le seul à avoir une chance au pouvoir», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/RB3S0WfYCz
Robert Ménard, maire Divers droite de Béziers, s’exprime sur l’incertitude politique qui plane en France : «François Bayrou essaye de sauver sa tête», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/PohJD6EVMS
Le Premier secrétaire du Parti socialiste assure que son dernier échange avec Jean-Luc Mélenchon, son ancien allié du NFP, date d'«il y a deux ans depuis la mort de Nahel».
«Il voulait non pas le retour au calme mais la justice. Je lui avais répondu "je veux bien la justice mais il faut d'abord le calme", rapporte l'élu qui ne laisse planer que peu de doute sur l'hypothèse de ministres insoumis dans un gouvernement qu'il dirigerait.
«La messe est dite, notre décision est irrévocable», affirme ce jeudi matin le patron du PS Olivier Faure, avant sa rencontre avec François Bayrou à Matignon.
«Nous allons aller à Matignon par politesse républicaine mais, François Bayrou le sait, notre décision est irrévocable. Lundi, nous voterons contre la confiance», réaffirme-t-il.