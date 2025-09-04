Toute l’actu en direct 24h/24
Le PS ne votera pas la confiance à François Bayrou. [AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
A quatre jours du vote de confiance, François Bayrou poursuit ce jeudi ses consultations. Le Premier ministre recevra notamment dans la matinée les représentants du Parti socialiste. Suivez notre direct
Laurent Wauquiez assure qu'il votera la confiance à François Bayrou «sans enthousiasme»

Plus d'informations à venir...

Déclaration
Robert Ménard : «Le RN est le seul à avoir une chance au pouvoir»
Déclaration
«François Bayrou essaie de sauver sa tête», estime Robert Ménard
Olivier Faure assure ne pas avoir parlé depuis «deux ans» avec Jean-Luc Mélenchon

Le Premier secrétaire du Parti socialiste assure que son dernier échange avec Jean-Luc Mélenchon, son ancien allié du NFP, date d'«il y a deux ans depuis la mort de Nahel». 

«Il voulait non pas le retour au calme mais la justice. Je lui avais répondu "je veux bien la justice mais il faut d'abord le calme", rapporte l'élu qui ne laisse planer que peu de doute sur l'hypothèse de ministres insoumis dans un gouvernement qu'il dirigerait.

«La messe est dite, notre décision est irrévocable», affirme Olivier Faure

«La messe est dite, notre décision est irrévocable», affirme ce jeudi matin le patron du PS Olivier Faure, avant sa rencontre avec François Bayrou à Matignon.

«Nous allons aller à Matignon par politesse républicaine mais, François Bayrou le sait, notre décision est irrévocable. Lundi, nous voterons contre la confiance», réaffirme-t-il.

