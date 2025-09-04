Le Premier secrétaire du Parti socialiste assure que son dernier échange avec Jean-Luc Mélenchon, son ancien allié du NFP, date d'«il y a deux ans depuis la mort de Nahel».

«Il voulait non pas le retour au calme mais la justice. Je lui avais répondu "je veux bien la justice mais il faut d'abord le calme", rapporte l'élu qui ne laisse planer que peu de doute sur l'hypothèse de ministres insoumis dans un gouvernement qu'il dirigerait.