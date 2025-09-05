Assurance maladie : comment ce nouvel outil IA est désormais utilisé pour cibler les fraudes sociales

À Paris, la caisse primaire d'assurance maladie s'est armée d'un nouvel outil d'intelligence artificielle pour lutter efficacement contre la fraude sociale. Capable de détecter les documents falsifiés, ce nouvel outil promet d'être révolutionnaire.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) armée pour faire face à tous les fraudeurs ? Elle met en tout cas toutes les chances de son côté pour y parvenir. Elle s'est récemment dotée d'un tout nouvel outil d'intelligence artificielle capable de détecter les documents falsifiés, comme les faux arrêts maladie ou les ordonnances fictives. Un grand pas dans la lutte contre la fraude.

L’outil, utilisé depuis le mois d'août dernier, est actuellement en test sur les facturations de matériels auditif et optique, deux secteurs particulièrement concernés par la fraude.

C'est la ministre de la Santé Catherine Vautrin en personne qui s'est déplacée jeudi 4 septembre pour le présenter à la CPAM de Paris.

«Le projet de loi que nous défendons nous permettra d'aller plus loin en adaptant nos outils, accélérera le croisement des données, renforcera les sanctions et améliorera le recouvrement, avec 20 mesures concrètes issues du terrain pour faciliter le travail des professionnels au quotidien», a-t-elle promis.

Un premier filtrage avant une enquête approfondie

«En 2024, ce sont 628 millions d'euros de fraudes qui ont été détectées, soit 35 % de plus par rapport à 2023 ! Et 263 millions d'euros de fraudes évitées grâce à la prévention», a souligné la ministre de la Santé.

C'est pour limiter le montant de la fraude que le dispositif a été adopté.

Dans les faits, le logiciel est capable d'analyser les documents transmis suite à des suspicions de fraudes. Il analyse le document et lui attribue un niveau d'alerte sur une échelle de 0 à 100, qui dépend du préjudice potentiel pour l'Assurance maladie.

Grâce à l'IA, il estime le montant de la fraude et permet aux agents de prioriser les dossiers en fonction du niveau d'alerte.

Dans les cas les plus extrêmes, la police judiciaire peut être mobilisée pour tenter de démanteler des réseaux de fraudes organisées.