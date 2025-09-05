Brest : un officier saoudien condamné à dix ans de réclusion pour viol

Un officier de la marine saoudienne, accusé du viol d'une jeune brestoise en 2021 à l'issue d'une soirée alcoolisée a été condamné ce vendredi à dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Finistère.

Il était jugé en son absence. Un homme de nationalité saoudienne a été condamné ce vendredi à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour le viol d'une jeune brestoise en 2021, après une soirée alcoolisée. La peine prononcée par la cour d'assises du Finistère a même été au-delà des réquisitions du ministère public, assortissant la peine du condamné d'une interdiction de territoire pendant dix ans.

L'accusé, Meshari Al Shamrani, avait 24 ans au moment des faits. Décrit comme un jeune homme «doué et travailleur», qui a «grandi dans une famille aimante», il aurait «basculé dans l'interdit en omettant totalement de s'assurer du consentement» de sa victime, a constaté Elsa Guyonvrach, l'avocate générale qui avait requis une peine de huit ans de prison à l'encontre du prévenu.

«une liberté, une permissivité des mœurs qu'il ne connaissait pas»

C'est en 2016 que Meshari Al Shamrani a posé ses valises en France pour exercer en tant qu'officier de la marine saoudienne tout en étudiant à l'École nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA) de Brest, dans le cadre d'un programme de coopération franco-saoudien.

Dans ce contexte, l'accusé a découvert «une liberté, une permissivité des mœurs qu'il ne connaissait pas», a expliqué la magistrate, énumérant «un choc des cultures, qui peut être un élément d'explication, pas de justification du passage à l'acte». Marié en Arabie Saoudite depuis cinq ans, il fréquentait également une femme dans la ville bretonne où il habitait, et organisait régulièrement des soirées arrosées dans son logement.

C'est d'ailleurs à l'issue d'une d'entre elles que le viol a été commis. Une de ses convives, âgée de 22 ans et visiblement plus qu'alcoolisée pour rentrer sereinement chez elle, était restée dormir chez le Saoudien. À son réveil, elle avait constaté la présence de l'homme, au-dessus d'elle, en train de la pénétrer. Une version corroborée par les analyses ADN et gynécologiques réalisées à l'époque.