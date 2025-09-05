«C'est une guérilla» : la Belgique en première ligne face à l'islamisation ?

En Belgique, l'islamisme radical prend de l'ampleur. Peter Calluy, ancien travailleur social, dénonce ces dérives depuis 21 ans. Il s'est confié auprès de CNEWS.

Il alerte depuis plus de 20 ans. Dès 2004, Peter Calluy a constaté les premières dérives de l'islam radical en Belgique, et notamment à Boom, ville située dans la banlieue d'Anvers. Ce travailleur social pointe du doigt deux associations : Sharia for Belgium et Jeunes pour l'Islam. Selon lui, ces dernières sont responsables de l'embrigadement de très jeunes mineurs.

«Quand j'étais en train de jouer au foot avec des jeunes de 12-13 ans, ils avaient dit que c'était juste de lapider la femme au Nigéria, parce que comme ça, elle allait au paradis», confie-t-il au micro de CNEWS.

«Ils cassent tout dans la ville»

Choqué par la violence de ces propos, Peter Calluy a alors alerté les pouvoirs publics, en vain. D'après lui, les personnalités politiques font la sourde oreille, à des fins électoralistes.



«Ils ont peur de leur ombre, peur de dire à des musulmans : vous voulez vivre dans une démocratie sécularisée et avec une constitution ? Vous ne voulez pas ça, vous voulez détruire ça», ajoute-t-il.

Pour le lanceur d'alerte, la situation est désormais irréversible. L'entrisme islamique prend de l'ampleur, s'opposer aux radicaux peut même parfois provoquer le chaos. «Ils cassent tout dans la ville. Ce n'est pas une bagarre, c'est une guérilla».



Menacé, Peter Calluy limite aujourd'hui ses déplacements, et ne s'aventure plus à Bruxelles.