Froid glacial en hiver, fournaise en été, pluie qui goutte du plafond... 20 à 30% des bâtiments scolaires sont «vétustes» et «inadaptés» aux événements climatiques extrêmes

Un rapport de l'Alliance climatique et sociale pointe ce vendredi l'état dégradé du bâti scolaire en France. 20 à 30% des établissements sont «inadaptés» face aux aléas du climat.

Installés dans des écoles «vétustes» et «inadaptés», les élèves français ne sont pas toujours accueillis dans de bonnes conditions. D'après un rapport publié ce vendredi 5 septembre par l'Alliance climatique et sociale, 20 à 30% des bâtiments scolaires sont vulnérables face aux événements climatiques extrêmes.

Résultat : ils se transforment en fournaise durant les canicules, sont glacials durant l'hiver et, pour certains, multiplient les fuites en cas de grosses pluies. Voilà pourquoi l'Alliance climatique et sociale, qui rassemble les ONG Greenpeace, Oxfam, ainsi que les syndicats CGT Education et Snes-FSU notamment, réclame un plan de rénovation à 5 milliards d'euros par an pendant dix ans.

Le collectif demande aussi un observatoire du bâti scolaire pour dresser un constat «établissement par établissement», et un protocole «clair et à la hauteur» à appliquer lors de canicules ou autres événements climatiques.

Murs dégradés, amiante et moisissures

L'ampleur du problème a notamment été mise en lumière au mois de juillet, lorsque plus de 2.000 établissements sont restés fermés à cause d'une vague de chaleur. Sachant que, d'après les experts, les canicules sont amenées à se multiplier avec le dérèglement climatique, «renvoyer chez eux les élèves systématiquement quand il fait chaud n'est pas acceptable», selon Nicolas Nace, de Greenpeace.

D'après Cyril Verlingue, du Snes-FSU, de précédentes enquêtes syndicales ont montré qu'environ 50% des établissements scolaires «n'avaient pas de protection solaire extérieure, pas de volets». Au-delà des problèmes thermiques, ces rapports font état de la «dégradation des murs, des sols et du matériel» mais aussi, dans certains cas, de la présence d'«amiante» ou de «moisissures».

En 2023, le gouvernement avait lancé le plan «EduRenov», qui devait permettre de financer 2 milliards d'euros de travaux d'ici à 2027 dans 10.000 établissements. L'Alliance climatique et sociale affirme que seuls 3.000 bâtiments ont été rénovés en deux ans, sur plus de 58.000 au total en France. Un bilan que le collectif juge décevant, sans compter que les travaux réalisés sont, d'après lui, parfois trop partiels.