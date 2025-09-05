Gérald Darmanin annonce modifier le règlement intérieur de l’ENM «afin qu’aucune tenue à connotation religieuse ne soit acceptée»

Le ministre de la Justice a indiqué ce vendredi 5 septembre son intention de rendre plus laïque l’École nationale de la magistrature (ENM) en modifiant son règlement intérieur «afin qu’aucune tenue à connotation religieuse ne soit acceptée» en son sein.

Protéger la laïcité en tout lieu. Gérald Darmanin a annoncé ce vendredi la modification du règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature (ENM) afin que ce dernier soit plus laïc.

La laïcité doit être protégée et confortée partout dans notre société. Cela doit aussi être le cas dans les lieux qui forment ceux qui feront la justice de demain. C’est pourquoi le règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature (@ENM_France) est modifié afin… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 5, 2025

«La laïcité doit être protégée et confortée partout dans notre société. Cela doit aussi être le cas dans les lieux qui forment ceux qui feront la justice de demain», a ainsi expliqué le garde des Sceaux dans un post sur X.

«C’est pourquoi le règlement intérieur de l’École nationale de la magistrature est modifié afin qu’aucune tenue à connotation religieuse ne soit acceptée», a-t-il ajouté, arguant que «la neutralité des futurs magistrats doit être indiscutable».

Une obligation de neutralité pour les magistrats

Dans un document du ministère de la Justice que CNEWS a pu consulter, ce changement de règlement fait suite à la présence depuis deux ans de la présence d'élèves portant des tenues à caractère religieux, notamment le voile islamique.

Par ailleurs, certains élèves auraient souhaité poser dans cette tenue sur des photos avec le ministre de la Justice lors d'une de ses visites au sein de l'établissement.

Cette modification est également voulue afin d'harmoniser cette obligation de neutralité religieuse pour les élèves des différentes écoles nationales de justice.

Ainsi, selon le document, le nouvel article prévoit «un principe de neutralité et de dignité avec la tenue de l'ensemble soumises au règlement intérieur de l'ENM».

Un arrêté doit encore être pris par Gérald Darmanin afin que cette obligation soit définitivement entérinée.