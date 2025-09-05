Immigration : la Tunisie coopère-t-elle vraiment pour reprendre ses ressortissants dont la présence n’est pas envisageable en France ?

Ce mercredi 3 septembre, la Tunisie a dénoncé le «meurtre injustifié» d’Abdelkader D., assaillant de l’attaque au couteau à Marseille. Un communiqué qui passe mal et certains internautes y voient une volonté de la Tunisie, peu coopérative en matière de lutte contre l’immigration illégale, «d’humilier la France».

La Tunisie inversera-t-elle la tendance ? Au lendemain de l’attaque à Marseille (Bouches-du-Rhône), au cours de laquelle l’assaillant tunisien Abdelkader D. a été abattu par les policiers alors qu’il était porteur de deux couteaux, la Tunisie a dénoncé, dans un communiqué de presse publié ce mercredi 3 septembre, un «meurtre injustifié».

Une réaction qui a suscité l’indignation et certains internautes ont dénoncé une volonté de la Tunisie de «faire la leçon» à la France. Car en effet, bien qu’il ne soit pas en situation irrégulière, Abdelkader D. serait entré clandestinement en France en 2019 depuis l’Italie, et ce en passant par les Alpes.

Sa présence sur le territoire français, avant sa régularisation, interroge, d’autant plus que l’assaillant, présentant des «problématiques psychiatriques très lourdes», était déjà connu de la justice et avait déjà été condamné à quatre ans de prison dont un ferme à La Rochelle pour des violences commises sur son neveu. Il avait toutefois fait appel de sa condamnation, raison pour laquelle il était resté libre.

887 mesures d'eloignement exécutées en 2024

Néanmoins, plus globalement, la population tunisienne résidant en France reste plutôt discrète. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, que CNEWS a pu se procurer ce vendredi, au 31 décembre 2024, on compte 304.287 personnes de nationalité tunisienne en situation régulière dans l’Hexagone.

Au-delà de ce chiffre, il est utile de s’intéresser au nombre des Tunisiens en situation irrégulière interpellés en France.

Selon les données du ministère de l’Intérieur consultées par CNEWS, au mois de juillet 2025, on compte plus de 9.500 ESI tunisiens procédurés en métropole. Le terme «procéduré», en droit administratif français, signifie que l’étranger est en situation irrégulière et que la préfecture lui a notifié une procédure administrative (OQTF ou mesure d’éloignement). Par conséquent, on estime qu’il est «entré dans un cadre procédural», avec un recours possible et un suivi du dossier par la préfecture.

Un chiffre, jusqu'à présent, en baisse par rapport aux données des deux dernières années. En effet, 13.413 étrangers en situation irrégulière (ESI) tunisiens ont été «procédurés» en métropole en 2024. Ce même chiffre s’élevait à 11.806 étrangers en situation irrégulière tunisiens procédurés en métropole en 2023.

Plus encore, en 2024, 10.439 Tunisiens faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Un chiffre qui s’établit provisoirement à 5.420 au 2e trimestre de 2025.

Pour autant, et au regard de ces chiffres, la Tunisie semble se montrer peu coopérative en matière d’éloignements. En effet, sur les 12.006 mesures d’éloignements prononcées en 2023, seulement 887 ont été exécutées. Étonnamment, ce chiffre a enregistré une hausse de +46% pour l’année 2024, où 1.295 mesures d’éloignements ont été exécutées. En 2022, ce même chiffre s’établissait à 785.

Malgré sa faible coopération en terme de lutte contre l’immigration irrégulière, la Tunisie reste quand même le pays où la France a délivré de nombreux visas de long séjour, après le Maroc, notamment en 2024.

Selon les derniers chiffres remontant au mois de juin 2025, 36,2% des visas ont été délivrés à des personnes de nationalité tunisienne pour «motifs économiques», 37,6% l’ont été pour «motifs familiaux», 21,8% l’ont été pour «motifs étudiants» et 4,3% l’ont été pour d’autres motifs.

En revanche, la Tunisie est le premier pays où des visas dits «Talent», aussi appelé «passeport talent», ont été délivrés, soit 13%. Cette carte de séjour pluriannuelle «a été créée pour simplifier l’installation des étrangers salariés ou non-salariés qui veulent contribuer à l’attractivité économique de la France», peut-on lire sur le site gouvernemental France-visas.

«Votre contrat de travail ou votre durée d’installation doit être supérieure à trois mois. Elle vous permettra de séjourner au plus quatre ans continus à compter de votre arrivée en France. Vous pouvez être accompagné de votre famille qui bénéficiera d’une carte de séjour pluriannuelle. Elle autorisera votre conjoint et votre ou vos enfants dans leur 18e année à exercer une activité professionnelle. Vous devez, ainsi que votre famille, dans les trois mois qui suivent votre arrivée en France, demander à la préfecture de votre domicile, la carte de séjour pluriannuelle correspondant à votre situation», ajoute-t-on.

Autre point intéressant, parmi les 16.636 personnes non-admises à la frontière française en 2024, 611 sont de nationalité tunisienne. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2023 où 4.357 personnes de nationalité tunisiennes (sur un total de 79.318 étrangers) n’ont pas été admises en France.

Une immigration encadrée par l’accord franco-tunisien de 1988

En matière d’immigration, la France et la Tunisie sont liées par l’accord du 17 mai 1988, modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008.

Parmi les principales spécificités prévues par cette accord on retrouve : «Les membres de famille de Tunisiens admis au séjour en France au titre du regroupement familial se voient délivrer un titre de séjour de même durée que la personne qu'ils rejoignent», peut-on lire sur le site internet de la Direction générale des étrangers en France.

De plus, l’accord prévoit la délivrance, sous certaines conditions, de la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», au «ressortissant tunisien mineur ou dans l'année suivant son 18e anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, s'il est entré au titre du regroupement familial» ainsi qu’au «ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens résider en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans».

De son côté, plusieurs facteurs pourraient expliquer la réticence de la Tunisie à reprendre ses ressortissants dont la présence n’est pas envisageable en France. Parmi ces facteurs figure, d’abord, la fragilité de l’économie tunisienne. En effet, le pays a été lourdement impacté par la crise internationale en 2009. Puis, deux ans plus tard, la révolution du Printemps arabe n’a fait qu’aggraver sa situation.

«Le modèle de croissance tunisien sous-performe en comparaison régionale, avec un PIB réel qui retrouve tout juste en 2025 son niveau d’avant Covid, malgré les atouts comparatifs du pays, comme sa forte intégration aux chaînes de valeur européennes», peut-on lire sur le site du ministère français de l’Economie. Pour autant, le chômage s’établissait, au 1er trimestre de 2025, à 15,7%.

Les jeunes de 15 à 24% sont les plus touchés par cette crise. Le taux de chômage concernant cette tranche d’âge s’établit à 37,7%, d'après l'Institut national des statistiques tunisien.

D’autre part, la Tunisie pourrait percevoir les demandes de rapatriement comme une atteinte à sa souveraineté ou comme un moyen de pression de la part de la France. Pourtant, ce pays du Maghreb est lui-même confronté à une crise migratoire sans précédent, au point qu’en mars 2025, le président tunisien Kais Saïed a appelé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à intensifier les efforts pour augmenter les «retours volontaires» des migrants subsahariens en situation irrégulière vers leurs pays d’origine. D’après les chiffres des ONG, le nombre de migrants irréguliers en Tunisie se situerait entre 20.000 et 25.000.

Enfin, sur l’année 2024, environ 34% des 1.214 laissez-passer consulaires (LPC) demandées ont été délivrés dans les délais. Cela pourrait s’expliquer par les ressources limitées dont disposent les consulats de Tunisie en France à l’heure où les laissez-passer consulaires nécessitent beaucoup de vérifications.

Mais cela reste quand même curieux lorsque l’on sait que le pays a procédé, avant la période estivale de 2025, au renforcement de ses services consulaires, notamment en créant la plate-forme «e-Consulat» pour faciliter l’accueil de ses ressortissants dans les consulats souhaitant «retourner au berceau» pour les vacances d’été.

La Tunisie veut-elle «reséduire» ses ressortissants ?

Cela dit, cette période de l’année était pour la Tunisie une occasion pour «valoriser l’appartenance nationale», selon la Première ministre tunisienne Sarra Zaafrani Zenzri. L’objectif : reséduire les Tunisiens. Par conséquent, plusieurs projets avaient été adoptés par le gouvernement local afin de faciliter le retour et le séjour des Tunisiens de l’étranger.

Parmi les annonces majeures figure la baisse significative des tarifs de transports pour les familles modestes de la diaspora. Puis, comme indiqué auparavant, la plate-forme «e-Consulat», en cours de finalisation, permettra d’accéder à 37 prestations en ligne avec la possibilité d’obtenir un passeport tunisien depuis n’importe quelle mission diplomatique, quel que soit le pays de résidence.

Et pour la première fois, l’État tunisien est intervenu directement pour soutenir les familles les plus modestes avec une prise en charge partielle des coûts de transport, le but étant de permettre aux foyers de rentrer en Tunisie sans que le budget ne soit un obstacle. S’ajoutent à cela la simplification des formalités douanières et l’accélération de la numérisation des démarches.

Mais toutes ces mesures, bien qu’elles soient bénéfiques pour la Tunisie et pour son tourisme, seront-elles en capacité d’améliorer la gestion des flux migratoires et de renforcer la coopération entre le pays et la France ? Affaire à suivre.