«Le RN censurera tout gouvernement qui continue la politique» d'Emmanuel Macron, assure le député Jean-Philippe Tanguy

Alors que la fin du gouvernement François Bayrou semble quasiment certaine, le député RN Jean-Philippe Tanguy a assuré vendredi que le Rassemblement national censurerait «tout gouvernement qui continue la politique» d'Emmanuel Macron.

Une menace sérieuse pour la stabilité. Député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy a indiqué ce vendredi 5 septembre sur TF1 que son parti n’entendait pas soutenir le futur gouvernement si ce dernier s’inscrit dans la continuité du programme du président de la République.

Pour rappel, le gouvernement de François Bayrou pourrait chuter lundi prochain à l’occasion d’un vote de confiance devant l’Assemblée nationale dont l'issue semble déjà certaine. Emmanuel Macron se trouverait dans l’obligation de nommer un septième Premier ministre, le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022.

«Tout gouvernement qui continue la politique d’Emmanuel Macron ou celle de François Bayrou, c'est la même, ou celle d’Olivier Faure parce qu'elle y ressemblera beaucoup, sera censuré par le Rassemblement national», a ainsi martelé Jean-Philippe Tanguy.

En effet, le Parti socialiste mené par Olivier Faure n’a pas caché son intention de prendre la succession de François Bayrou à Matignon, le Premier ministre en sursis a lui-même ironisé ce jeudi en déclarant qu’il n’ y avait «pas de mystère» et que le Premier secrétaire du PS se voyait déjà à la tête du gouvernement.

Une nouvelle dissolution souhaitée

Ces velléités socialistes ont par ailleurs été soutenues par le Républicain Laurent Wauquiez, qui a indiqué ne pas être en faveur de la censure d’un gouvernement mené par le PS.

Pour Jean-Philippe Tanguy, une seule solution va permettre à la France de sortir de cette impasse gouvernementale, «une dissolution pour que nous puissions changer la politique».

En effet, le député de la Somme a renouvelé la demande émise par sa cheffe de file, Marine Le Pen. Il a ainsi appelé Emmanuel Macron à ne pas «faire perdre un temps précieux» à la France et à procéder «à une dissolution ultrarapide».

Selon Jean-Philippe Tanguy, cette rapidité d’action permettrait au RN d’avoir le temps «si nous gagnons les élections avec Jordan Bardella, de proposer un autre budget et un redressement national».