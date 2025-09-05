Les dauphins de Marineland bientôt recueillis au zoo de Beauval ?

Les dauphins bloqués au Marineland d'Antibes - qui a fermé ses portes le 5 janvier 2025 - pourraient bien être recueillis au zoo de Beauval. C'est ce qu'a annoncé la minitre de la Transition écologique ce vendredi 5 septembre.

Un point de chute pour les dauphins de Marineland ? Les 12 mammifères du célèbre parc désormais fermé pourraient bien emménager au zoo de Beauval, à en croire la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Elle a annoncé ce vendredi un projet de centre d'accueil au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) pour les douze dauphins toujours bloqués à Antibes.

Cependant, le projet pourrait prendre du temps à voir le jour, son financement n'étant pas encore établi. Et il ne permettra pas d'accueillir Wikie (24 ans) et son fils Keijo (12 ans), les deux orques du parc qui a définitivement fermé en janvier.

Si le projet aboutit, «c'est à une échéance de minimum deux ans. Il faut une bonne année de travaux à peu près, mais c'est encore avec des grands points d'interrogation», a précisé le directeur général du zooparc de Beauval, Rodolphe Delord, interrogé au téléphone par l'AFP.

«J'ai 35.000 animaux à Beauval mais je n'ai aucune structure pour accueillir les dauphins actuellement», a-t-il apporté, expliquant avoir été sollicité par la ministre et l'ambassadrice à l'environnement Barbara Pompili. «Ce n'était pas du tout dans mes projets», a-t-il ajouté.

Le gouvernement appelé à ses «responsabilités»

Le ministère de la Transition écologique envisage de créer en France un sanctuaire pour les cétacés détenus en delphinariums. Le directeur du zoo de Beauval, Rodolphe Delord, est l'un des principaux acteurs de ce projet qu'il estime entre 20 et 25 millions d'euros.

Il s'est engagé à en financer une partie, mais appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités financières. Le futur site, qui pourrait accueillir jusqu'à 20 animaux dans des bassins adaptés, serait un centre pilote axé sur le bien-être animal et la recherche scientifique.

Aucun projet de sanctuaire en semi-liberté n'est opérationnel à moyen terme. Lors d'une réunion de travail mercredi, le gouvernement, des ONG, le zoo de Beauval et un expert des mammifères ont acté «l'urgence» de lancer un «projet pionnier» pour les dauphins, a expliqué le ministère dans un communiqué.

Alors que près de 65 dauphins sont susceptibles d'avoir besoin d'un lieu d'accueil en raison des fermetures successives de delphinariums, le futur centre pourrait devenir «le premier jalon d'un réseau européen de centres d'accueil», tout en poursuivant les travaux en vue de la création de sanctuaires en Italie et en Grèce.

Marineland insiste de son côté depuis des mois sur l'urgence de pouvoir transférer les cétacés. Les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée par la justice sur l'état de leurs bassins vieillissants sont attendues dans les prochaines semaines.

Cet été, des images tournées par une ONG avec un drone et montrant des soigneurs stimulant sexuellement Keijo avaient encore mis en lumière la difficulté pour les deux orques de poursuivre leur huis clos.

«Keijo arrive à l'âge de l'adolescence, avec des pulsions sexuelles de plus en plus fortes. Afin d'éviter des rapports consanguins avec sa mère mais également afin d'éviter qu'ils se battent et se blessent, Marineland a décidé de stimuler sexuellement Keijo afin de faire baisser les tensions», avait expliqué la direction du parc.