Les députés écologistes appellent à un gouvernement de «toute la gauche» dans une «lettre aux Français»

Le groupe Ecologiste et Social appelle à un gouvernement de «toute la gauche» pour rompre avec le macronisme. Il promet un exécutif sans 49.3 et soumis à un vote de confiance.

Pour mener une véritable politique de rupture, il faut mettre en place un gouvernement de «toute la gauche». C'est ce que suggèrent des députés écologistes dans une «lettre aux Français» selon laquelle cet exécutif se soumettrait à un vote de confiance et renoncerait au 49.3.

Le groupe Ecologiste et Social estime que le président de la République doit nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire (NFP). Le gouvernement qui en découlerait devrait alors «rompre avec la politique macroniste grâce au soutien et à la participation de toute la gauche».

«Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron ont abîmé le débat démocratique. Il faut sortir de la verticalité où tout est imposé depuis l'Élysée ou Matignon pour redonner la responsabilité au Parlement», écrivent ces députés.

«On a besoin de ces 192 députés»

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a pourtant estimé de son côté que les Insoumis ne voudraient pas faire partie d'un gouvernement socialiste. Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise (LFI), a quant à lui dénoncé «un glissement politicien vers une grande coalition de Glucksmann à Wauquiez avec le PS et la macronie».

Mais, pour Cyrielle Chatelain, cheffe du groupe Ecologiste et Social, c'est la division de la gauche qui revient à «se mettre dans les mains du macronisme». «Si on veut pouvoir mener cette politique de rupture on a besoin de ces 192 députés», insiste la députée de l'Isère.

Auprès de l'AFP, elle dit avoir conscience «que personne n'a la majorité y compris nous. C'est pourquoi on se mettrait tout de suite dans la main de l'Assemblée en sollicitant un vote de confiance».

«Redonner le pouvoir au Parlement»

Alors que la droite mais aussi certains élus de l'ancienne majorité macroniste ont par le passé promis de faire chuter tout gouvernement qui comprendrait des élus Insoumis, Cyrielle Chatelain dit «comprendre les doutes» mais appelle à «changer de culture».

Il faut «redonner le pouvoir au Parlement, insiste-t-elle. Et cette situation de dialogue perdurerait parce que l'on s'engage à ne pas faire passer les textes via l'arme du 49.3». Selon la députée, ce gouvernement de «toute la gauche» s'appuierait sur le programme du NFP pour chercher ensuite des majorités au centre.

Il conviendrait par la suite d'actualiser ce programme sur plusieurs points selon elle, notamment «l'indépendance stratégique de la France face à l'alliance Trump-Poutine» ou encore «la recherche de nouvelles recettes» face à la dégradation des comptes publics.