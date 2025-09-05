Narcotrafic : qui est Vanessa Perrée pressentie pour diriger le parquet anticriminalité organisée ?

Selon l’entourage de Gérald Darmanin, la personnalité de Vanessa Perrée, actuelle directrice de l’Agrasc et ancienne conseillère d’Élisabeth Borne à Matignon, serait pressentie pour piloter la préfiguration du très attendu Pnaco.

L'annonce devrait être officialisée dans les prochains jours, voire les prochaines heures. D'après l'entourage de Gérald Darmanin, qui s'est confié à l'AFP ce vendredi, la préfiguration du Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), qui doit entrer en action en janvier 2026 pourrait être confiée à Vanessa Perrée, qui officie actuellement en tant que directrice de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

«Elle a de fortes chances d'être nommée par le garde des Sceaux», a estimé la source. Toutefois, avant de prendre officiellement ses quartiers, il faudra que le nom de la lauréate pressentie soit soumis au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) - qui devra rendre un avis non contraignant - par le ministre de la Justice.

Ancienne conseillère d'ELISABETH BORNE

Avant d'être propulsée à la tête de l'Agrasc qu'elle dirige depuis 2024, la magistrate, née en 1974, a exercé dans de nombreuses juridictions. Elle a par exemple chapeauté la troisième division JIRS/JUNALCO (juridiction interrégionale spécialisée/juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée) du parquet de Paris.

Vanessa Perrée a par ailleurs officié en tant que conseillère au cabinet d'Élisabeth Borne, lorsque l'actuelle ministre de l'Éducation était encore à Matignon.

Des personnalités comme l'actuel procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, ainsi que celui de Nice, Damien Martinelli, s'étaient également positionnées pour obtenir ce poste flambant neuf.

Ce parquet sera en effet officiellement installé le 5 janvier 2026 à Paris, conformément à la loi «visant à sortir la France du piège du narcotrafic» prévoyant notamment sa création, promulguée en juin dernier, et devra coordonner les juridictions locales, rappelle l'AFP. Aussi, il sera constitué d'une nouvelle ossature des services d'enquête regroupés au sein d'un état-major interministériel, déjà en place et basé pour sa part à Nanterre.