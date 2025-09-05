Toute l’actu en direct 24h/24
Nice : trois militants pro-palestiniens arrêtés pour avoir tenté d'entrer «de force» dans une synagogue

Les trois individus ont été interpellés rapidement. [©BERTRAND GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois militants pro-palestiniens ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi soir à Nice après avoir tenté d'entrer «de force» dans une synagogue, ont indiqué le parquet et la préfecture. 

Des faits rapidement condamnés par les responsables politiques. Trois militants pro-palestiniens ont été interpellés et placés en garde à vue jeudi soir à Nice après avoir tenté d'entrer «de force» dans une synagogue, ont indiqué à l'AFP le parquet et la préfecture. 

Dans la soirée, le maire de la commune Christian Estrosi (Horizons) et Renaud Muselier,  le président de la région sud (Renaissance) ont dénoncé une «intrusion insupportable», sur X. 

Selon le parquet, la police aurait été informée vers 19h que «plusieurs personnes dont certaines porteuses de drapeaux palestiniens tentaient de rentrer dans cet édifice de la communauté Loubavitch du centre de Nice, où se tenait une réunion d'informations sur l'alyah, l'immigration des juifs en Israël». 

Toujours selon cette source judiciaire, «les premiers éléments réunis mettaient en cause plusieurs individus pour des faits de violences et d'injures en raison de la religion», précise le communiqué. 

In fine, trois personnes, deux femmes quadragénaires et un homme sexagénaire, ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête en flagrance ouverte pour violences aggravées par trois circonstances. 

Ces dernières sont précisément violence sur personne vulnérable, en réunion et en raison de la religion, ont ajouté les autorités. 

