Qui est Jérôme Durain qui devrait succéder à Marie-Guite Dufay à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi ?

Il est le candidat de la majorité pour succéder à Marie-Guite Dufay à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté. Qui est le socialiste Jérôme Durain qui devrait être élu ce vendredi 5 septembre.

Une quasi-formalité. Après l’annonce du départ à la retraite de l’actuelle présidente Marie-Guite Dufay, la région Bourgogne-Franche-Comté doit élire ce vendredi 5 septembre son nouveau chef. Désigné candidat de la majorité socialiste, c’est Jérôme Durain qui devrait être officiellement élu.

Entré en politique en 2005 et fonctionnaire territorial, Jérôme Durain a été élu sénateur de Saône-et-Loire en 2014. Il a notamment participé en 2016 à l'élaboration de la loi pour une République numérique, qui reconnaît la pratique du jeu vidéo en compétition et offre un statut aux joueurs professionnels.

Il a également travaillé sur un rapport visant à «sortir la France du piège du narcotrafic», qui a conduit à la rédaction d'une proposition de loi adoptée en avril dernier par le Parlement.

Début juillet, il a récolté vendredi 24 voix, contre 16 pour Nicolas Soret, l'autre candidat à la succession, lors du vote organisé par le groupe «Notre Région par Cœur».

Une région convoitée par le RN

«C'est un grand honneur d'avoir été désigné par les élus pour conduire la majorité jusqu'en 2028. Le travail doit maintenant se poursuivre au service des Bourguignons-Francs-Comtois», avait alors déclaré l'élu chalonnais de 56 ans, président du groupe socialiste à la région.

Il succèdera à Marie-Guite Dufay, la présidente socialiste sortante qui a annoncé sa démission fin juin. Agée de 76 ans, celle qui était à la tête de la Bourgogne-Franche-Comté depuis la fusion des grandes régions en 2015 restera en place jusqu'à l'élection formelle de son successeur.

Après ce vote du groupe majoritaire, le conseiller régional d'opposition Julien Odoul (RN) a dénoncé «un conclave en catimini, loin des Bourguignons et des Francs-comtois». «Dans les faits ça reste la même ligne, seul le nom change», a-t-il ajouté, se disant confiant sur la capacité du RN de «rendre la région à ses habitants» lors des prochaines élections en 2028.

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième plus grande région de France métropolitaine (47.784 km2). Elle compte près de 2,8 millions d'habitants et huit départements (Côte d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne).