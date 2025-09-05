Bruno Retailleau ne croit pas «à des mouvements d’ampleur» le 10 septembre malgré le risque d’«actions spectaculaires»

Bruno Retailleau a indiqué ce vendredi ne pas croire à «des mouvements d’ampleur» mais a estimé qu’il pourrait y avoir «des actions spectaculaires», le 10 septembre lors du mouvement «Bloquons tout».

«C’est la mouvance d’extrême gauche, d’ultragauche, aidée par la CGT, qui va être à l’œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d’ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires», a déclaré le ministre de l’Intérieur lors d’un déplacement à Clermont-Ferrand.