Bruno Retailleau a indiqué ce vendredi ne pas croire à «des mouvements d’ampleur» mais a estimé qu’il pourrait y avoir «des actions spectaculaires», le 10 septembre lors du mouvement «Bloquons tout».
«C’est la mouvance d’extrême gauche, d’ultragauche, aidée par la CGT, qui va être à l’œuvre. Je ne crois pas à des mouvements d’ampleur. En revanche, compte tenu de ces mouvances-là, de leur radicalité, il peut y avoir des actions spectaculaires», a déclaré le ministre de l’Intérieur lors d’un déplacement à Clermont-Ferrand.
Le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli, a fortement critiqué ce vendredi matin sur France 2 le Premier ministre, à trois jours d’un vote de confiance qui devrait l’exproprier de Matignon.
«Le RN ne fait pas confiance à Monsieur Bayrou (...), c'est l'artisan du chaos», a-t-il déclaré.
François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, s’exprime sur qui pourrait remplacer François Bayrou : «Il faut mettre quelqu’un de sérieux», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/vCS00DuI2U
Le Premier ministre François Bayrou a laissé entendre vendredi sur RTL que son gouvernement ne tenterait pas de publier avant sa probable chute lundi les décrets augmentant les franchises médicales.
Interrogé sur la possibilité qu'il signe ces décrets avant lundi, M. Bayrou a répondu qu'il ne "fera pas les choses de manière dissimulée et abrupte".
"Je soutiendrai cette idée" et "je suis sûr que les décisions vont être prises dans les semaines qui viennent", a-t-il poursuivi.
François Bayrou a affirmé ce vendredi que la prochaine élection présidentielle n'était "pas dans son objectif aujourd'hui" et qu'il ne sollicitait pas un vote de confiance, qui risque très probablement de le faire tomber lundi, pour "préparer un autre acte".
"Je serai là en 2027 mais ça ne veut pas dire candidat à l'élection présidentielle. Ca n'est pas dans mon objectif aujourd'hui", a déclaré le Premier ministre sur RTL.
"C'est toujours possible", a-t-il cependant ajouté. Mais "ça n'est pas mon plan". "Je ne fais pas ça pour obtenir quelque chose qui serait une manière de préparer un autre acte", a-t-il développé.
Le député RN Jean-Philippe Tanguy a assuré ce vendredi que le Rassemblement national censurerait "tout gouvernement qui continue la politique" d'Emmanuel Macron, après la quasi-certaine chute de François Bayrou lundi lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale.
"Tout gouvernement qui continue la politique de M. Macron ou celle de M. Bayrou, c'est la même, ou celle de M. Faure parce qu'elle y ressemblera beaucoup, sera censuré par le Rassemblement national", a déclaré le président délégué du groupe RN sur TF1.
Le Parti socialiste d'Olivier Faure mène une offensive pour décrocher Matignon après le départ de François Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez (LR) de ne pas censurer un gouvernement PS a priori et par le souhait d'Emmanuel Macron que le "socle commun" (Renaissance, Modem, Horizons, LR) travaille à un compromis avec le parti à la rose.
Il s'agit, a détaillé Jean-Philippe Tanguy, d'obtenir "une dissolution pour que nous puissions changer la politique".
Pour "donner le pouvoir au Parlement", les députés écologistes appellent à un gouvernement de "toute la gauche", qui se soumettrait à un vote de confiance à haut risque à l'Assemblée nationale et renoncerait au 49.3, dans une lettre consultée par l'AFP.
"Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron ont abîmé le débat démocratique. Il faut sortir de la verticalité où tout est imposé depuis l'Élysée ou Matignon pour redonner la responsabilité au Parlement", écrit le groupe Écologiste et Social dans une "lettre aux Français".
L'ancien Premier ministre éphémère Michel Barnier a estimé jeudi que François Bayrou avait fait "tout ce qu'il pouvait" pour défendre son budget, et appelé les députés d'opposition, notamment socialistes, à la "responsabilité", alors que le gouvernement pourrait tomber lundi.
"Avec ce vote de confiance, Bayrou fait selon sa conscience, il met l'accent sur le vrai problème qui est celui de notre endettement. Il a fait tout ce qu'il pouvait, en honnête homme, et je suis bien placé pour savoir la difficulté", a déclaré Michel Barnier lors d'une réunion publique dans la deuxième circonscription de Paris où il est candidat pour la législative partielle des 21 et 28 septembre.
Après avoir reçu le PS, plus que jamais au centre des discussions autour de sa succession, François Bayrou a de nouveau refusé toute concession jeudi soir, défendant un gouvernement qui "pour une fois" ne se "défile" pas face à la nécessité de redresser les finances publiques.
"Ce n'est pas l'austérité qu'on plaide, on plaide un ralentissement des dépenses", sans quoi "la dette continue à augmenter", a-t-il une nouvelle fois tenté de convaincre au 20h00 de France 2, déclarant ne pas regretter avoir sollicité un vote de confiance au Parlement lundi qui s'annonce pourtant perdu d'avance.
"Je suis inquiet de la situation du pays. Je suis inquiet de l'absence de prise de conscience et c'est pourquoi je vais plus loin qu'aucun gouvernement ne va jamais, en disant voilà, nous mettons en jeu la vie même du gouvernement", a-t-il martelé.