Zone à trafic limité : à Paris, la verbalisation ne se fera pas avant 2026

Dix mois après avoir lancé la zone à trafic limité (ZTL) dans l'hypercentre de Paris sur un mode «pédagogique», la mairie de la capitale a annoncé que la verbalisation des conducteurs dans ce périmètre ne commencerait pas avant 2026.

Restreindre la circulation dans la capitale. Alors que la Ville de Paris poursuit sa lutte contre la présence de voitures dans les rues de son hypercentre, elle a annoncé «prolonger la phase pédagogique» de la zone à trafic limité (ZTL) qui s'y trouve. En clair, il faudra attendre 2026 pour que des usagers commencent à être verbalisés.

L'objectif affiché est de «permettre à tous les usagers de bien prendre en compte ce nouveau dispositif», a indiqué la municipalité à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

«une baisse de 8% du trafic routier dans la ZTL» depuis dix mois

La mairie avait initialement prévu de ne pas mettre d'amendes pendant les six mois suivant la mise en place de cette mesure en novembre 2024. Elle a également signalé que ces «mois d'expérimentation» avaient «vu une baisse de 8% du trafic routier dans la ZTL», regroupant les quatre premiers arrondissements parisiens.

«Notre groupe l'avait annoncé : cette usine à gaz kafkaïenne est inapplicable», a estimé le groupe d'opposition Changer Paris regroupant Républicains, centristes et indépendants, fermement opposés à la mesure, ce jeudi sur X.

Un an après la mise en place de la Zone à Trafic Limité (ZTL), toujours pas de contrôles…



Notre groupe l’avait annoncé: cette usine à gaz kafkaïenne est inapplicable.



Quel amateurisme! https://t.co/FI94GGc6gnpic.twitter.com/aELQdFKx0E — Changer Paris (@GpeChangerParis) September 4, 2025

Depuis fin 2024, les voitures et scooters ne sont plus autorisés à circuler dans les rues du coeur de Paris sans s'y arrêter, sauf motif valable.

En dehors des bus, taxis et véhicules de secours, toujours autorisés, seuls les conducteurs travaillant ou résidant dans la zone, et ceux qui y font une halte peuvent donc y rouler.

Au moment de la mise en oeuvre de la ZTL, l’adjoint écologiste chargé des transports David Belliard avait précisé que les policiers municipaux seraient d'abord mobilisés pour «faire de la pédagogie».

Rémi Féraud, candidat malheureux à la primaire des socialistes pour la mairie de Paris, avait promis la généralisation de la ZTL à l'ensemble de la capitale, mais le vainqueur de l'élection Emmanuel Grégoire y est de son côté opposé.

D'après un décompte réalisé par l'Agence de la transition écologique en 2019, 238 ZTL étaient en service dans huit pays européens. Dans l'Hexagone, elles prolifèrent depuis la première à Nantes en 2012, suivie notamment de Grenoble, Rennes, Paris et Lyon. Néanmoins, elles font l'objet de critiques de la part de nombreux commerçants qui dénoncent une baisse de leur clientèle.