Aide sociale à l'Enfance : le gouvernement change les modalités d'accueil des bébés dans les pouponnières

Un décret réformant l'accueil des touts-petits en protection de l'enfance, jugé alarmant, a été publié ce samedi par le gouvernement qui entend éviter un placement trop long des bébés dans les pouponnières sursaturées de l'Aide sociale à l'enfance.

Le précédent décret qui encadrait l'accueil des bébés dans les pouponnières de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), datant de 1974, était jugé «obsolète» par la ministre de la Santé Catherine Vautrin, qui dispose également du portefeuille des familles. Elle a donc signé ce jeudi un décret refondant le cadre réglementaire poussiéreux.

Avec cette modification, l'objectif «d'aider des enfants qui ont été particulièrement secoués par les difficultés dans leur toute jeune vie à avoir les conditions de développement les plus adaptées possibles», a-t-elle expliqué ce vendredi, alors qu'elle visitait la pouponnière de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Grâce au nouveau texte, la durée de placement des nourrissons sera limitée à quatre mois, renouvelable une seule fois après évaluation de «l'évolution de la situation de l'enfant».

Une capacité d'accueil plafonNée à 30 enfants

«L'objectif est d'essayer le plus possible que l'enfant ne passe pas plus de 3-4 mois dans la pouponnière, où il vit 24 heures sur 24 en collectivité, pour être le plus possible orienté vers une famille», a précisé la locataire de la rue de Grenelle, alors que son ministère estime que la durée moyenne de placement est passée de cinq à huit mois en quelques années. Des enfants peuvent même y rester plusieurs années avant de retrouver un environnement plus stable.

Une situation qui avait déjà été dénoncée en avril, dans un rapport réalisé par la députée socialiste Isabelle Santiago, qui avait évoqué les conditions alarmantes dans certaines pouponnières, dont l'encadrement laissait à désirer. Elle avait par ailleurs alerté sur le retour du syndrome d'«hospitalisme», un état dépressif de bébés dépourvus de liens affectifs.

À l'avenir, la capacité d'accueil de ces structures dédiées aux touts-petits, sera «plafonnée à 30 enfants», avec une organisation en «petites unités de vie», plus «chaleureuse et sécurisante», a détaillé le ministère. Mais ce n'est pas tout. Les normes d'encadrement des pouponnières ont aussi été renforcées par le texte, qui prévoit la présence d'une auxiliaire de puériculture pour cinq enfants le jour, et quinze pendant la nuit. Les équipes seront également chargées de répondre aux besoins d'éveil et de développement des nourrissons, mais également ceux en lien avec l'attachement et la sécurité.