Déraillement d'un funiculaire à Lisbonne : qui était Blandine Daux, la Française décédée dans l’accident ?

Le déraillement du funiculaire de Glória à Lisbonne a fait 16 victimes dont une Française, Blandine Deaux. Elle laisse derrière elle ses deux enfants.

Une mort tragique. Installée au Québec où elle vivait depuis plus de vingt ans, Blandine Daux est la femme française qui a perdu la vie dans le grave accident du funiculaire de Glória à Lisbonne, le 3 septembre dernier, au côté de son compagnon André Bergeron. La Française était en voyage dans la capitale portugaise pour profiter du cadeau de la récente retraite de ce dernier. Mariés depuis 20 ans, le couple laisse derrière lui deux filles, qui ont aujourd’hui exprimé un besoin de soutien. Une cagnotte a été lancée par l'un d'elle, Violette, pour les aider à traverser cette épreuve.

Un parcours artistique mémorable

Restauratrice d’objets patrimoniaux comme son mari, elle travaillait au Centre de conservation du Québec (CCQ), au sein de l’atelier archéologie-ethnologie, où elle s’était jointe à l’équipe en 2004. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a rendu hommage à leurs contributions « remarquables » et souligné le « vide immense » qu’ils laissent au sein de l'institution.

Originaire des Vosges, Blandine Deaux a fait ses études au lycée Jules Ferry de Saint-Dié, puis à Strasbourg et Paris. Elle a ensuite travaillé à Metz pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), avant de s’installer au Canada en 2003.

Le funiculaire de Glória, emblème touristique de Lisbonne, a déraillé dans la soirée du 3 septembre, et s’est écrasé contre un immeuble, causant un bilan lourd de 16 morts et de 20 blessés. Au total, la drame a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, un Suisse, un Américain et un Ukrainien.