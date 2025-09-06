Eclipse totale de Lune : comment et quand observer le phénomène ce dimanche en France ?

Les astronomes attendent une éclipse totale de Lune au teint rougeâtre ce dimanche soir. Un spectacle céleste qui sera visible par bon nombre de Français entre 21h et 22h.

Une Lune de sang visible par presque tous ce dimanche soir. Une éclipse totale de Lune avec une teinte rougeâtre, liée à la traversée de l'ombre de la Terre, sera observable en France.

Selon le site spécialisé Sciences et Avenir, «notre satellite se lèvera totalement éclipsé, ce qui renforcera encore la teinte rougeâtre et l’assombrissement qu’il présente habituellement près de l’horizon».

A quelle heure peut-on observer l'éclipse de Lune ?

D’après les spécialistes, il sera possible d’observer pleinement ce phénomène dès 20h53 et ce jusqu’à 21h57 ce dimanche dans l’Hexagone. Ces derniers ont également recommandé que «votre horizon est-sud-est soit parfaitement dégagé» afin de profiter entièrement du spectacle.

D’ailleurs, le port d’une protection n’est pas nécessaire puisque celle-ci n'est nécessaire qu'en cas d'éclipse solaire. Mais une paire de jumelles ou un télescope permettront de mieux apprécier le show.

Comment observer ce phénomène ?

S’il vous est impossible d’observer à l’œil nu cette éclipse de Lune, certaines canaux sur YouTube, comme le site d'astronomie Time and Date, vont diffuser l’événement dès 18h.

Qu'est-ce qu'une éclipse de Lune ?

Pour observer une éclipse de Lune, il faut que cette dernière soit en phase de pleine lune, dissimulée dans l’ombre de la Terre et dans la direction opposée au Soleil, donnant un alignement Soleil-Terre-Lune.

🌕 Éclipse totale de Lune du 7 septembre 2025 : toutes les infos !



Dans la soirée du dimanche 7 septembre 2025, une éclipse totale de Lune sera visible depuis la France. Un spectacle astronomique exceptionnel, rare et accessible à tous ! ⬇️



🌑 Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire… pic.twitter.com/zCTEXMacVe — Xplora (@XploraSpace) September 3, 2025

Si la terre couvre entièrement la Lune, on peut parler dans ce cas d’éclipse totale, comme ce sera le cas dimanche soir. Si elle est seulement couverte partiellement, on évoque le terme d’éclipse partielle.

Quand auront lieu les prochaines éclipses ?

Pour avoir la chance d’observer une prochaine éclipse totale de Lune dans l’Hexagone, il faudra attendre le 31 décembre 2028. Pour patienter jusqu’à cette date, les scientifiques ont anticipé la tenue de deux éclipses partielles de Lune le 28 août 2026 et le 12 janvier 2028.

En ce qui concerne les éclipses du soleil, nécessitant le port de lunettes spécifiques pour être observées, la prochaine qui sera visible en métropole devrait tomber le 12 août 2026 avec une «obscuration» importante attendue dans le sud-ouest du pays. Enfin, la prochaine éclipse totale sera visible en France le 3 septembre 2081.