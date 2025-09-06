Essonne : un homme tué par balle en plein jogging, le parquet ouvre une enquête

Des promeneurs ont retrouvé le corps sans vie d'un joggeur dans un secteur boisé de Bièvres (Essonne), dans la nuit vendredi 5 au samedi 6 septembre. La victime présentait une blessure par balle au niveau du torse.

Le cadavre d'un homme de 38 ans, atteint d'une balle au tronc, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi par des promeneurs à Bièvres (Essonne), a annoncé le parquet d'Évry à l'AFP ce samedi 6 septembre. Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte.

Tué en plein jogging

La victime, inconnue des services de police, faisait son jogging au moment du drame, a précisé le ministère public. Selon une source judiciaire, son corps avait été retrouvé vers 23h, près d'un chemin forestier de cette commune située à près de 15 kilomètres au sud-ouest de Paris.

Après s'être rendu sur place, le parquet d'Évry a ouvert une enquête pour «homicide volontaire». Le procureur, Grégoire Dulin, a confirmé que les investigations ont été confiées à la police judiciaire d'Évry.

Une autopsie a été pratiquée ce samedi matin à l'institut médico-légal de Corbeil-Essonnes. Les conclusions sont attendues plus tard dans la journée. À ce stade, aucun suspect n'a été arrêté.