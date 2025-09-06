Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Essonne : un homme tué par balle en plein jogging, le parquet ouvre une enquête

À ce stade, aucun suspect n'a été arrêté. [FRED TANNEAU / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Des promeneurs ont retrouvé le corps sans vie d'un joggeur dans un secteur boisé de Bièvres (Essonne), dans la nuit vendredi 5 au samedi 6 septembre. La victime présentait une blessure par balle au niveau du torse.

Le cadavre d'un homme de 38 ans, atteint d'une balle au tronc, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi par des promeneurs à Bièvres (Essonne), a annoncé le parquet d'Évry à l'AFP ce samedi 6 septembre. Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte.

Tué en plein jogging

La victime, inconnue des services de police, faisait son jogging au moment du drame, a précisé le ministère public. Selon une source judiciaire, son corps avait été retrouvé vers 23h, près d'un chemin forestier de cette commune située à près de 15 kilomètres au sud-ouest de Paris.

Après s'être rendu sur place, le parquet d'Évry a ouvert une enquête pour «homicide volontaire». Le procureur, Grégoire Dulin, a confirmé que les investigations ont été confiées à la police judiciaire d'Évry.

Sur le même sujet Moselle : un homme de 73 ans tué par balles devant son domicile Lire

Une autopsie a été pratiquée ce samedi matin à l'institut médico-légal de Corbeil-Essonnes. Les conclusions sont attendues plus tard dans la journée. À ce stade, aucun suspect n'a été arrêté.

EssonneEnquête

À suivre aussi

Essonne : un mineur meurt lors d'une course poursuite avec la police après un refus d'obtempérer
Ecole saccagée par des élèves en Essonne : «La loi permet de sanctionner les parents qui n'assurent pas l'éducation de leurs enfants», rappelle cette avocate
Essonne : des classes d’une école primaire dégradées par des élèves de CM2
«Environ 60.000 euros de préjudice» : des classes d’une école primaire de Morangis, dans l'Essonne, dégradées par des élèves de CM2

Ailleurs sur le web

Dernières actualités