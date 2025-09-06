Toute l’actu en direct 24h/24
Haute-Savoie : les images impressionnantes d'un éboulement provoquant la chute de 12.000 m3 de roche (vidéo)

Un éboulement de roches s'est produit sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie) ce samedi 6 septembre. [Capture d'écran Grand Massif Montagnes du Giffre Les Carroz Flaine Samoens Praz-de-Lys]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un impressionnant éboulement de roches s'est produit sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie), ce samedi 6 septembre. La préfecture affirme qu'il n'y a pas de victime.

Des images à couper le souffle. La préfecture de Haute-Savoie a publié un communiqué affirmant qu'un «important éboulement rocheux s'est produit ce samedi 6 septembre 2025 sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval». Il n'y a pas de victime à déplorer pour le moment.

Selon Ici Pays-de-Savoie, près de 12.000 mètres cubes de roches se sont détachés de la falaise. Les services de l'Etat précisent que huit sapeurs-pompiers et quatre gendarmes sont intervenus sur les lieux.

Des reconnaissances aériennes «par hélicoptère et drones» ont permis de s'assurer qu'il n'y avait pas de blessé.

Eboulement en Savoie : la route vers les stations rouverte au moins sur une voie dès ce vendredi

La zone interdite d'accès

L'éboulement s'est déroulé à 1.300 mètres d'altitude. Pour des raisons de sécurité, le maire de la commune a pris un arrêté municipal interdisant l'accès «au Fond de la Combe». Les randonneurs et alpinistes sont priés de bien vouloir «respecter les consignes de sécurité».

Les services de restauration des terrains de montagne vont mener des «études de stabilité dans les prochains jours», précise la préfecture.

